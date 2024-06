Coach verslaat alle schaatsers van Team Novus tijdens pittige uitdaging

Team Novus is ook bezig met de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. En een van de coaches liet alle schaatsers een poepie ruiken tijdens een pittige uitdaging. Al was het ook weer geen grote verrassing.

Michel Butter (38) staat bij het schaatsteam namelijk te boek als performance coach, maar is natuurlijk nog veel bekender als langeafstandsloper. Laat dat nou de challenge zijn die het team bedacht had voor de schaatsers en coaches: een tempo van 3.04 minuut lopen per kilometer.

Shine-momentje coach Butter

Een pittige uitdaging, maar niet voor Butter. Hij liep in zijn hoogtijdagen naar Nederlands kampioenschappen op de marathon, vijf kilometer en tien kilometer. Dus kon hij op de sociale media van Team Novus laten zien wat hij kan. En hoe: hoewel hij op de eerste achthonderd meter nog redelijk wat mensen in zijn kielzog had, liep hij in de slotfase natuurlijk alleen weg.

Leegloop bij Jumbo-Visma | Sprinter vindt onderdak bij Michel Mulder: 'De sfeer spreekt me aan' Serge Yoro rijdt de komende jaren voor Team Novus. De 24-jarige schaatser zag afgelopen maand zijn contract aflopen bij Jumbo-Visma en heeft onderdak gevonden bij Team Novus, waar Michel Mulder een van de coaches is. Yoro heeft voor twee jaar getekend.

Serge Yoro knap tweede

De prestatie van Serge Yoro is op z'n minst knap te noemen. Hij is van origine sprinter op schaatsen, die ook een 1500 meter kan aanvallen. Sprinters zijn explosief, maar het feit dat hij bij Butter in de buurt kon blijven op de eerste achthonderd meter, geven ook aan dat hij inhoud heeft. Sprintster Naomi Verkerk werd derde bij de uitdaging.

Uiteindelijk doel: 2.09

Novus maakt op het trainingskamp een serie uitdagingen, waarbij het doel is om uiteindelijk op een tempo van 2.09 minuut per kilometer te komen. Dat is alleen voor de absolute toppers weggelegd in het hardlopen.

Bekende namen, ook internationaal

Team Novus is opgericht met oud-topsprinter Michel Mulder als boegbeeld in de staf. De ploeg bestaat uit relatief bekende namen, met bijvoorbeeld de Engelse Nederlanders Ellia Smeding en Cornelius Kersten. Voor Nederland zien we de namen van Dione Voskamp en Kai in 't Veld in de ploeg. De Belgische Sandrine Tas, vooral goed op de mass start, maakt de internationale selectie compleet.