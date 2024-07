Erben en Joep Wennemars bekennen opvallende overeenkomst: 'Anders worden we gek'

Als succesvol schaatser haalde Erben Wennemars de wereldtop, Nu is zijn zoon Joep Wennemars hard op weg om dat ook te bereiken. Dat er nog meer overeenkomsten tussen vader en zoon zijn, werd tijdens een interview duidelijk.

Erben en Joep hielden een dubbelinterview in Mezza, waar het onder meer ging over hun schaatscarrières. Die van vader Erben eindigde in 2010, toen hij aankondigde te stoppen met schaatsen. Joep (21) zit sinds 2022 bij Schaatsteam Jumbo. Daar werkt hij samen met Jac Orie, de trainer die ook zijn vader onder zijn hoede had.

Op dezelfde fiets

"Ik zit soms letterlijk op dezelfde fiets als mijn vader trainde", vertelt Joep. Trainer Orie vindt het belangrijk om zo veel mogelijk data te verzamelen. Hij houdt alle fysieke voor- of achteruitgang goed in de gaten. Joep lijkt op zijn vader en dat is wat dat betreft niet altijd een voordeel. "Ik heb dezelfde boerenbouw als hij: we zijn niet zo groot, we bouwen niet zo gemakkelijk spieren op."

Onrust bij Wennemars

Orie valt nog iets op sinds Joep flink aan de weg timmert in het schaatsen. "Jac zegt dat we dezelfde onrust hebben", vertelt Joep. Stilzitten vinden ze allebei enorm moeilijk. "Wij moeten allebei onze energie kwijt kunnen, iets fysieks doen." Lukt dat niet, dan zijn de rapen gaar bij de twee. "Anders worden we gek."

Drukke tijden

Gelukkig voor vader en zoon krijgen ze de tijd goed om. Erben is samen met zijn vrouw Renate bezig met een nieuwe podcast over topsportouders. Voor Joep Wennemars zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in volle gang. Dat doen ze niet in Heerenveen, maar op andere plaatsen. De ijsbaan Thialf is in de zomerperiode namelijk dicht. Schaatsteam Jumbo is uitgeweken naar Inzell, net als bijvoorbeeld Jutta Leerdam.

Olympische Winterspelen 2026

Wennemars junior timmert aardig aan de weg bij Jumbo. In maart van dit jaar werd zijn contract daarom opengebroken tot en met de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026. Zijn vader pakte ooit in Italië twee olympische medailles. In Turijn won hij in 2006 brons op de 1000 meter en met de ploegenachtervolging.