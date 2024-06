'Fijn, helemaal los van de schaatswereld': Team Jumbo-schaatser na 'frustrerende' winter op speciale vakantie

Waar collega-schaatsers hun vakantie vooral uitzochten op zon en strand, daar koos Mats Stoltenborg voor een hele andere richting. Hij ging naar Nepal, ver weg van drukke schaatswereld. En dat is precies wat hij nodig had.

Dat zegt de marathonschaatser in gesprek met schaatsen.nl. Hij beleefde drie weken van innerlijke rust. "Ik vind het fijn om even helemaal los te zijn van de schaatswereld", zegt de 31-jarige schaatser van schaatsteam Jumbo. De laatste fase van afgelopen seizoen was hij ziek en miste hij veel marathons. Dat was heel frustrerend voor Stoltenborg.

Ziek

In december werd hij ziek weggestuurd door zijn trainer. "Ik moest daarna passen voor de NK afstanden en tijdens het NK marathon op Nieuwjaarsdag was ik niet fit." Stoltenborg bleef maar kwakkelen met zijn gezondheid en dat vertaalde zich in matige resultaten, ook op de Weissensee in Oostenrijk, waar in de winter veel marathons worden verreden.

'Frustrerend'

"Dat was frustrerend, niet leuk als je weet dat je belangrijk kunt zijn voor de ploeg", zegt Stoltenborg. "We hebben als ploeg een heel mooi seizoen gedraaid, Harm (Visser, red.) pakte veel overwinningen. In het begin van het seizoen kon ik daar echt een bijdrage aan leveren, maar mijn aandeel was in de tweede helft een stuk minder."

'Klein wereldje'

Dus kwam de vakantie als geroepen. In Nepal kon hij echt even zijn gedachten verzetten. Ook omdat in het Aziatische land nauwelijks toerisme is en zeker niet van Nederlandse schaatsfans. Hij werd maar door één iemand 'vaag herkend'. “Wel lekker hoor. Ik heb me voorgesteld, wie ik ben en wat ik doe. Dan staan ze raar te kijken dat je schaatser bent."

Stoltenborg realiseerde zich ook dat het schaatswereldje je opslokt. "In dat opzicht ook wel lekker dat je niet puur van het schaatsen herkend wordt. Ik ben gewoon iemand in de groep. Het zet je met beide benen op de grond. Binnen het schaatsen denken we dat alles om schaatsen draait. Als je eruit stapt, is het maar een heel klein wereldje."