Jordan Belchos stopt als profschaatser, verloofde Valérie Maltais reageert: 'Nu huil ik'

Jordan Belchos (34) is niet langer profschaatser. De Canadees postte op Instagram een heldere tekst: 'The End'. Daarmee komt een einde aan een loopbaan die geen individuele plakken, maar wel fraaie teammedailles opleverde.

Belchos veroverde bij de ploegenachtervolging in zijn zeventien jaar op het ijs twee zilveren en drie bronzen WK-medailles met Canada. Ook werd hij in 2020 bij de WK afstanden tweede op de massastart, terwijl hij wat de klassieke disciplines betreft piekte met plek vijf op de vijf kilometer bij de WK afstanden in 2016 en 2020.

'Oké, nu huil ik'

Belchos is verloofd met Valérie Maltais, eveneens een schaatser. Ze wonen samen in Quebec, waar ze beiden vandaan komen. Maltais, die met de Canadese vrouwenploeg de regerend olympisch kampioen en wereldkampioen is bij de achtervolging, reageerde op Instagram met een ontroerende post.

"Ik zie een kleine jongen die in de sport waarvan hij hield een man werd", schrijft ze. "Een atleet met veel respect voor teamgenoten en concurrenten. Een toonbeeld van uitmuntendheid. Oké, nu huil ik dus. Ik ben trots op je. Voor alles wat je hebt bereikt, maar vooral voor alles wat je nog gaat bereiken. Ik hou van je."

Architectuur

Voor Belchos gaapt er geen zwart gat na zijn sportieve loopbaan. Speedskating.ca schrijft dat hij al een nieuwe baan heeft: hij gaat werken bij een architectenbureau in Quebec en begint aan een mastersopleiding op dat gebied. Maltais gaat wel door en mikt op deelname aan de Olympische Winterspelen te Italië in 2026.