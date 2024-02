Wauw: unieke beelden van Elfstedentocht uit 1986 opgedoken

Chris Huizinga is in Heerenveen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. De 26-jarige schaatser won de 5000 meter en was op de andere afstanden erg constant. Hij plaatst zich daarmee voor het WK allround. Dat geldt ook voor nummer twee Kars Jansman, die Beau Snellink aftroefde in de strijd om dat ticket.