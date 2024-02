Botic van de Zandschulp vermijdt sociale media: 'Wat ik ook doe, het is nooit goed'

Tennisser Botic van de Zandschulp staat komende week op de baan in Rotterdam tijdens de ABN AMRO Open. Een mooi strijdtoneel in de aanloop naar de Spelen in Parijs, waar de 28-jarige Nederlander zijn Olympische debuut hoopt te maken.

De Telegraaf ging in gesprek met Van de Zandschulp om de tennisser eens uit te lichten voor het Nederlandse publiek. Daaruit bleek dat de tennisser sociale media het liefst vermijdt. Het internet is nu eenmaal een broedplaats voor ongevraagde meningen.

"Ik googel mezelf wel eens als ik mijn profiel wil bekijken op de ATP-site", geeft Van de Zandschulp toe. Verder leest hij liever zo min mogelijk over zichzelf. "Ik heb geleerd dat wat ik ook doe, het niet goed is." Hij legt uit: "Als ik heel rustig ben tijdens een wedstrijd en ik win, staat er: wat is hij koel gebleven. Maar als ik verlies wordt er gezegd dat het me niks interesseert. Daarom doe ik ook niet veel met sociale media."

Een verlies verwerken doet de tennisser dus liever niet op Instagram of op X. "Ik verwerk nederlagen het liefst alleen." Daarbij blijft de Nederlander wel vaak rustig. "Het kan gebeuren dat je je zelfbeheersing verliest, maar dan moet het wel heel erg opstapelen. Soms komt het een keer zo uit en dan ga je even over de schreef." De Rackets van Van de Zandschulp blijven dan niet altijd heel.

Voetbal

Tennis is dan misschien zijn lust en zijn leven, Botic heeft buiten de baan nog veel meer interesses. Zo heeft hij een passie voor voetbal: "Ik heb Cristiano Ronaldo bij Real Madrid altijd gevolgd en ik ga wel eens naar thuiswedstrijden van Ajax", aldus de tennisser. "Verder ben ik groot liefhebber van de Premier League."

Die liefde voor het voetbal gaat behoorlijk ver. Als Van de Zandschulp zijn racket ooit aan de wilgen moet hangen kan hij altijd nog een carrièreswitch maken. "Als ik geen tennisser was geworden, had ik het wel als profvoetballer willen proberen", bekent de nummer 63 van de wereld.