Carlos Alcaraz wil eindzege Roland Garros vereeuwigen met bijzondere tattoo

Voorafgaand aan de finale van het graveltoernooi in Parijs verschenen op sociale media al foto's. Daarop was de destijds 12-jarige Carlos Alcaraz te zien, die voor de Eiffeltoren op groot scherm naar een partij van Roland Garros zat te kijken. Na zijn magistrale overwinning is de Spanjaard van plan om het iconische moment met een bijzondere tattoo op zijn lichaam te plaatsen.

De 21-jarige Alcaraz versloeg zondag in een bloedstollende finale Duitser Alexander Zverev. Een vijfde beslissende set werd gewonnen door de Spanjaard, die daarmee zijn derde Grand Slam-titel in de wacht sleepte. De nummer drie van de wereld mocht dankzij zijn overwinning in Parijs een verbazingwekkend geldbedrag bijschrijven.

Meest geliefde toernooi

Na zijn prachtige eindzege in Frankrijk is Alcaraz van plan om het iconische moment als permanente herinnering te laten tatoeëren. Tijdens de jeugd van Alcaraz vormde Roland Garros zich tot het toernooi waar hij het meeste van is gaan houden.

"Hij komt op mijn linkerenkel. De Eiffeltoren en de datum van vandaag", refereerde Alcaraz aan zijn plannen voor en tattoo na zijn overwinning in de finale tegen Zverev. "Ik moet tijd vinden om hem te laten zetten, maar dat ga ik zeker doen."

Alcaraz groeide in Spanje op met het spelen op gravelbanen. Na zijn trainingen rende hij van school zo snel mogelijk naar huis om naar Roland Garros te kijken. Met name de successen van Rafael Nadal is Alcaraz bijgebleven.

"Het winnen van een Grand Slam is altijd speciaal, maar hier op Roland Garros, wetende welke Spaanse spelers hier allemaal hebben gewonnen, is ongelooflijk om mijn naam op die lijst te zetten", ging Alcaraz verder. "Ik droomde ervan om in deze positie te zijn sinds ik begon met tennissen en ik was vijf of zes jaar oud."