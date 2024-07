Nieuwe tik Botic van de Zandschulp op Wimbledon: uitgeschakeld na ineenstorting tegen angstgegner

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van Wimbledon niet overleefd. De Nederlandse tennisser begon goed aan zijn partij tegen Ugo Humbert, maar nadat hij de eerste set niet kon afmaken, was het eenrichtingsverkeer. De Franse nummer zestien van de wereld won uiteindelijk in straight sets en pakte zijn derde zege op de Nederlander van het jaar: 7-6 (9), 6-1, 6-3.

Van de Zandschulp heeft het dit jaar erg moeilijk en gaf na Roland Garros aan dat hij zelfs speelt met de gedachte om te stoppen. Na zijn vroege uitschakeling in Rosmalen nam hij even wat weken vrij en dat leek een goede beslissing te zijn geweest. Hij speelde een sterke partij in de eerste ronde en ook tegen Humbert liet hij zien nog altijd over veel kwaliteit te beschikken.



Later vandaag komen ook Tallon Griekspoor en Arantxa Rus nog in actie. Volg hun duels via onderstaand live-artikel!

Live Wimbledon | Tallon Griekspoor begonnen aan tweede ronde, Arantxa Rus later in actie Het is een Nederlandse dag op Wimbledon. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen allemaal in actie op het heilige gras in Londen. Van de Zandschulp moest het afleggen tegen de Fransman Ugo Humbert, terwijl Griekspoor en Rus later vandaag nog spelen. Volg alle duels hier live!

Gemiste setpoints

Van de Zandschulp, die dit jaar al twee keer had verloren van Humbert, moest wel eerst op gang komen op het snelle gras in Londen. De Nederlander werd in zijn eerste opslagbeurt meteen gebroken en kwam met 4-1 achter. Hij brak echter terug en dwong een tiebreak af. Daarin leek de Nederlander er alsnog met de set vandoor te gaan.

Van de Zandschulp kwam met 6-3 voor, maar Humbert werkte, mede dankzij een gelukje met de netband, de drie setpoints weg. Van de Zandschulp miste daarna nog twee setpoints en Humbert sloeg op zijn tweede kans even later wél toe. De Fransman kreeg op setpoint opnieuw hulp van de netband. Tot ongeloof bij de Nederlander.

Ineenstorting

Van de Zandschulp was het daarna volledig kwijt en Humbert had geen kind meer aan de Nederlander. De Fransman stond binnen no-time op 4-0 in de tweede set en brak de service van Van de Zandschulp liefst drie keer in de set. Een grote comeback was dus nodig, maar die kwam er niet. Humbert pakte ook in set drie meteen een break en keek daarna niet meer achterom.

Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.