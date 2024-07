Trainer van Tallon Griekspoor loopt weg tijdens Wimbledonduel: 'Is niet aan mij om initiatief te nemen'

Tallon Griekspoor sloeg zich maandag in de eerste ronde van Wimbledon redelijk gemakkelijk langs Daniel Galan. Toch gebeurde er van alles rondom de zege in straight sets. Zo onderging hij een blessurebehandeling en sluimerde er een conflict met zijn trainer, Kristof Vliegen.

Griekspoor heeft wel vaker aanvaringen met Vliegen. De Belgische oud-proftennisser verliet het court na de eerste set en kwam niet meer terug. De aanleiding voor zijn exit was een discussie met Griekspoor. Bij Roland Garros 2023 gebeurde iets soortgelijks. Toch was het ditmaal minder heftig, legde Griekspoor na afloop uit.

"In Parijs heb ik me toen vier sets lang misdragen", gaf hij toe tegenover het AD. "Dat was nu niet het geval. Ik had tijdens het inspelen last gekregen van een rugblessure, het schoot erin bij het serveren. Op 5-4 in de eerste set zei hij wat over mijn rug, ik zei wat terug, en toen is hij opgestaan. Ik heb geen idee waarom. Ik heb hem nog niet gesproken."

Pijn

De (tennis)bal ligt nu bij Vliegen, stelt de nummer 27 van de ATP-ranking. "Ik vind ook dat het nu niet aan mij is om initiatief te nemen. Maar daar zal hij een andere mening over hebben."

Ook heeft de Haarlemmer andere zorgen: hij voelde in de openingsset behoorlijk veel pijn. Daar kreeg hij een behandeling voor, ook slikte hij pijnstillers."Ik heb niet vaak met zo veel pijn gespeeld", blikt hij terug. En dan kijkt hij vooruit: "Gelukkig heb ik 40 uur om te herstellen."

Miomir Kecmanović

In de tweede ronde speelt hij tegen de Miomir Kecmanović. In Rosmalen won Griekspoor in juni van de Serviër.

