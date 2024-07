Iga Swiatek begint voortvarend op Wimbledon: simpele zege voor nummer één van de wereld

De Poolse Iga Swiatek heeft de eerste beproeving op Wimbledon eenvoudig doorstaan. De 23-jarige, die voor het eerst Wimbledon kan winnen, won in de eerste ronde zonder problemen van de Amerikaanse Sofia Kenin.

Hoewel ze in de eerste set verrassend een servicebreak inleverde, raakte Swiatek niet in paniek. Ze trok de eerste set met 6-3 naar haar toe. In set twee was er voor de Amerikaanse ook weinig te beginnen. Swiatek stond geen servicebeurt af en brak Kenin één keer. Dat was genoeg om de tweede set met 6-4 te winnen.

De Poolse is vooral bekend vanwege haar zeges op Roland Garros. Daar won ze al vier keer. Op Wimbledon reikte ze nog nooit verder dan de kwartfinales. Dat deed ze in 2023. In haar leven won ze al vijf keer een grandslamtoernooi. Naast vier keer Roland Garros won ze één keer (2022) US Open.

The top seed advances in straight sets 🫡



A commanding performance from @iga_swiatek 👊#Wimbledon pic.twitter.com/NcgLNXxyqj — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

Titelverdedigster uitgeschakeld

Swiatek zal met tevredenheid naar de wedstrijden eerder vandaag gekeken hebben. Titelverdedigster Marketa Vondrousova liet zich in de eerste ronde van Wimbledon namelijk verrassen. Jessica Bouzas Maneiro, nummer 83 van de wereld, was veel te sterk voor de Tsjechische: 6-4, 6-2. De Duitse Steffi Graf was in 1994 de laatste titelverdedigster die in de eerste ronde verloor. Daarmee is een concurrent voor Swiatek dus al uitgeschakeld.

Alles over Wimbledon

