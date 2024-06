'Ik ben het nog steeds aan het verwerken': Novak Djokovic komt met update over geblesseerde knie

Novak Djokovic is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. Dat heeft de Servische tennisser laten weten via zijn sociale media. Deze week trok hij zich noodgedwongen terug uit Roland Garros. En dat terwijl hij in de kwartfinale stond.

Djokovic raakte tijdens de achtste finale van de Franse Grand Slam geblesseerd aan zijn rechterknie. Tegen de Argentijn Francisco Cerundolo kon Djokovic wonderwel de wedstrijd afmaken en zelfs winnen, maar bleek een dag later dat zijn knie flink kapot was. Hij had een scheurtje in zijn meniscus.

'Novak Djokovic onder het mes: geblesseerde tennisser laat Wimbledon schieten voor olympisch goud' Novak Djokovic lijkt Wimbledon 2024 te missen. De verliezend finalist van vorig jaar liep een blessure op tijdens de vierde ronde van Roland Garros en liet zich daarom op woensdagochtend opereren. Vanwege de rust die hij na de operatie moet nemen, lijkt Djokovic Wimbledon niet te halen. Zijn focus kan dan op die ene prijs die hij nog niet binnensleepte: olympisch goud.

Operatie

Djokovic onderging een MRI-scan en besloot op advies om de kwartfinale tegen Casper Ruud niet meer te spelen. Hij werd vervolgens in Parijs nog geopereerd. En met succes. "Ik ben blij om jullie een update te geven dat de operatie goed is gegaan", richt de Serviër zich tot zijn fans.

'Moeilijke beslissingen'

"De afgelopen dagen heb ik moeilijke beslissingen moeten maken na dat scheurtje in mijn meniscus. Ik ben het nog steeds allemaal aan het verwerken. Ik ben zo dankbaar voor het team van doktoren, die me bij hebben gestaan. En ik ben natuurlijk ook dankbaar voor de overweldigende steun van mijn fans."

Toekomst

Over de toekomst kan Djokovic nog niks zeggen. Gaat hij bijvoorbeeld de Olympische Spelen halen? Of spaart hij zijn lichaam voor 'zijn' Wimbledon? Dat gaat de revalidatie allemaal bepalen. "Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk gezond en fit terug te keren op de baan. Mijn liefde voor deze sport is sterk en de wens om te presteren op topniveau is wat mij door laat gaan."

Nummer één van de wereld

Djokovic verloor door zijn terugtrekking op Roland Garros zijn nummer één-positie op de ATP-ranking aan Jannik Sinner. De Italiaanse tennisser schreef daarmee geschiedenis. Sinner staat in de halve finale van Roland Garros tegen Carlos Alcaraz. De andere halve finale gaat tussen Ruud, die dus niet hoefde te tennissen tegen Djokovic, en Alexander Zverev. Beide halve finales zijn op vrijdag 7 juni.