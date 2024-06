Jannik Sinner schrijft op meerdere vlakken geschiedenis bij Roland Garros

Jannik Sinner is de nieuwe nummer één van de wereld. De 22-jarige Italiaan hoefde daar zelf weinig voor te doen. Titelhouder Novak Djokovic stapte door een knieblessure uit Roland Garros en verloor zijn koppositie. Sinner nam die terwijl hij aan het spelen was over. De Italiaan bereikte door een overwinning de halve finales.

In zijn kwartfinale versloeg Sinner de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-2 6-4 7-6 (3). Daarmee werd hij niet alleen de nieuwe nummer één op de ATP-ranking, maar bereikte hij ook voor het eerst de laatste vier op het gravel van Parijs.

Primeur op Roland Garros

Sinner verloor voorafgaand aan de ontmoeting met Dimitrov, die nog foutloos was, alleen een set tegen de Fransman Corentin Moutet. Dinsdag ging het een stuk eenvoudiger dan op voorhand verwacht. In de eerste twee sets lukte het Sinner meermaals om Dimitrov te breken. Dus ging hij op cruise control naar de halve finales. Alleen in de derde set bood de Bulgaar wat meer tegenstand, alleen bij het eerste wedstrijdpunt was het raak voor Sinner.

Dus bereikte Sinner voor het eerst de laatste vier van Roland Garros. Zijn vorige beste prestatie was bij zijn debuut in 2020. Toen strandde Sinner in de kwartfinales. Carlos Alcaraz of Stéfanos Tsitsipás wordt zijn volgende tegenstander, zij spelen later op dinsdag tegen elkaar.

Stukje tennisgeschiedenis

Als klap op de vuurpijl mocht Sinner zich al tijdens de wedstrijd de nieuwe ranglijstaanvoerder van de ATP noemen. De winnaar van de Australian Open ging voorbij aan Novak Djokovic, die met een knieblessure afhaakte. De titelhouder trok zich dinsdag terug toen Sinner bezig was aan zijn derde set. Na afloop zal de Italiaan hebben gehoord dat hij de nieuwe nummer één van de wereld is.

1 - Following Novak Djokovic's retirement from the Roland Garros 2024, Jannik Sinner will be on Monday 10th June the first Italian player at the World No. 1 since the ATP Rankings were published in 1973. Historic.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/DOAeH0liud — OptaAce (@OptaAce) June 4, 2024

Italië moest even wachten op de beste speler sinds de ATP-ranking in 1973 werden ingevoerd. Sinner is pas de eerste Italiaan die aan kop gaat van de wereldranglijst.