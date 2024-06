Jannik Sinner spreekt vriendin Anna Kalinskaya toe: 'Ik heb erg met haar te doen'

Jannik Sinner won afgelopen weekend de Halle Open. De kersverse nummer één van de wereld sprak na de gewonnen finale zijn vriendin Anna Kalinskaya toe. Kalinskaya speelde nog geen 200 kilometer verderop namelijk ook een finale. En dat liep minder goed af.

De 22-jarige Italiaan won in het Duitse Halle van de Pool Hubert Hurkacz. Makkelijk ging dat niet, want er kwamen twee tiebreaks aan te pas. In Berlijn speelde Kalinskaya de finale van de WTA German Open. Zij was minder succesvol en verloor met 7-6, 4-6, 6-7 van de Amerikaanse Jessica Pegula.

Sinner talking about girlfriend Anna Kalinskaya during his speech in Halle pic.twitter.com/SRR6aQf8v1 — José Morgado (@josemorgado) June 23, 2024

Sinner werd na afloop gevraagd naar zijn vriendin. "Mijn vriendin Anna speelde in Berlijn vandaag. Ze verloor, ondanks zes matchpoints. Dus ik heb erg met haar te doen", waarna het publiek applaudisseerde. "Zij had ook een fantastische week."

Ex van Nick Kyrgios

Lange tijd hielden de collega-tennissers hun relatie geheim. De Italiaan zwijgt liever over zijn privéleven. Maar langzamerhand wordt de relatie steeds meer openbaar, liet ook zijn steunbetuiging van afgelopen weekend zien. "Ik ben inderdaad met Anna Kalinskaya. We houden alles liever voor ons. Je kent me: ik ga niets meer dan dit zeggen", vertelde hij op een persconferentie tijdens Roland Garros.

Het is een opmerkelijke relatie, want de 25-jarige Kalinskaya is de ex-vriendin van de extraverte Australische tennisser Nick Kyrgios. Kalinkskaya en Kyrgios zijn al een aantal jaar uit elkaar.

Romantiek op Roland Garros: Jannik Sinner date met de Russische ex van Nick Kyrgios Jannik Sinner (22), de nummer twee van de ATP-ranking, heeft een relatie met collega-tennisser Anna Kalinskaya (25) De 22-jarige Italiaan zwijgt liever over zijn privéleven, maar kwam er bij een persconferentie op Roland Garros niet onderuit om zijn band met de Russische te bevestigen.

Historisch seizoen voor Sinner

Sinner is bezig aan zijn beste seizoen ooit. De jonge Italiaan won begin dit jaar de Australian Open en behaalde recent de halve finales van Roland Garros. In Parijs ging hij in een fantastische wedstrijd onderuit tegen de latere winnaar Carlos Alcaraz. Tijdens dat toernooi nam hij wel de nummer één positie van de wereld over van Novak Djokovic.

Kalinskaya heeft in vergelijking met haar vriend een minder succesvolle carrière. De Russische haalde dit jaar de kwartfinale van de Australian Open, wat haar beste resultaat op een grandslamtoernooi is. In februari won ze in Dubai haar eerste WTA-toernooi.