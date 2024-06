Tallon Griekspoor laat Jannik Sinner ontsnappen bij grastoernooi in Halle

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het grastoernooi in Halle net niet voor een enorme stunt gezorgd. De Nederlander kwam tegen de als eerste geplaatste Jannik Sinner op voorsprong, maar ging toch onderuit: 7-6, 3-6, 2-6. De Italiaan speelde in Duitsland zijn eerste duel als nummer één van de wereld.

Griekspoor verloor afgelopen weekend in de halve finales van het grastoernooi in Rosmalen. De Nederlander was titelverdediger en gaf aan dat hij toch wel last had gehad van de druk. Griekspoor liet toen weten dat hij uitkeek naar het toernooi in Halle, maar zal daar toch anders over hebben gedacht toen hij bij de loting gekoppeld werd aan Jannik Sinner, die sinds vorige week de nummer één van de wereld is.

Tallon Griekspoor kampte met de druk in Rosmalen: 'Blij als ik richting Halle kan' Tallon Griekspoor is in de halve finale van het Libema Open in Rosmalen uitgeschakeld. De Amerikaan Sebastian Korda was in straight sets te sterk voor de titelverdediger. Griekspoor erkent dat de druk op een bepaalde manier vat op hem kreeg, de afgelopen week.

Spannende eerste set

Griekspoor had wel al de nodige partijen op gras in de benen en dat was een voordeel ten opzichte van Sinner. Het was al de derde ontmoeting tussen de twee dit jaar en de Nederlander wist in Miami al een setje af te snoepen. Dat lukte hem in Halle opnieuw. De eerste set draaide uit op een tiebreak en die leek de Italiaan niet meer te kunnen ontgaan toen hij een voorsprong van 5-1 pakte. Griekspoor kwam echter terug, werkte twee setpoints weg en sloeg even later op zijn derde setpunt zelf wel toe.

Waanzinnige duik kantelt de wedstrijd

Sinner had heel veel moeite met de service van Griekspoor en het lukte de Italiaan maar niet om breekkansen te creëren. Griekspoor kreeg die bij 2-2 in de tweede set wel, maar kon niet toeslaan op een van de drie kansen. Dat had hij beter wel kunnen doen, want een game later pakte Sinner uit het niets een break met een waanzinnige duik. Het zorgde voor ongeloof bij de Nederlander.

De Italiaan was daarna wel oppermachtig in zijn eigen games en dus moest de partij in een derde set beslist worden. Griekspoor had het daarin ineens heel moeilijk in zijn eigen servicegames. Sinner kon in de eerste game nog niet breken, maar deed dat even later wel bij 1-1.

Wéér net niet

Het momentum lag daarna volledig bij de nummer één van de wereld en die liet de zege niet meer uit zijn handen glippen. Net als op Roland Garros kon Griekspoor dus net niet voor een stunt zorgen tegen een wereldtopper. Toen verloor hij in vijf sets van Alexander Zverev.

Alexander Zverev prijst 'gevaarlijke' Tallon Griekspoor: 'Een ongelooflijke partij' Tallon Griekspoor wist zaterdag net niet te stunten tegen Alexander Zverev op Roland Garros. De Duitser had desondanks mooie woorden over voor de Nederlander na de slopende vijf sets in de derde ronde.

Wimbledon

Het grasseizoen staat voor Griekspoor en alle andere tennissers voornamelijk in het teken van Wimbledon. De Nederlander speelt volgende week nog op Mallorca. De week daarna staat Wimbledon op het programma. Het grandslamtoernooi begint op maandag 1 juli in Londen en de finale is op zondag 14 juli.