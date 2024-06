LIVE Roland Garros-finale | Carlos Alcaraz en Alexander Zverev warmen zich op voor topclash

Roland Garros editie 2024 wordt zondag afgesloten met de finale van het mannenenkelspel. Met Carlos Alcaraz en Alexander Zverev krijgen we een eindstrijd om van te likkebaarden. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.

Liveblog finale Roland Garros: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz

Alcaraz en Zverev strijden in opvallende Roland Garros-finale voor eerste titel in Parijs

Alcaraz en Zverev azen op hun eerste titel op Roland Garros. De nummers 3 en 4 van de wereld staan om 14.30 uur tegenover elkaar op het Court Philippe-Chatrier. Beiden staan voor het eerst in de finale in Parijs. Het wordt de tiende ontmoeting tussen de twee. Zverev leidt onderling met 5-4.

Het wordt ook de eerste Roland Garros-finale in twintig jaar zonder daarin Novak Djokovic, Rafael Nadal of Roger Federer. In 2004 stonden de Argentijnen Gastón Gaudio en Guillermo Coria tegenover elkaar.

Alcaraz versloeg Sinner, Zverev was Ruud en Griekspoor de baas

Alcaraz was in de halve eindstrijd in vijf sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die vanaf maandag de nummer 1 van de wereld is. Zverev versloeg de Noor Casper Ruud in een viersetter.

De Duitser versloeg in de derde ronde in een zeer spannende strijd de Nederlander Tallon Griekspoor. Zverev ontsnapte want de Nederlandse nummer 26 van de plaatsingslijst was in Parijs dicht bij een stunt in de vijfde set, maar verloor alsnog van de als vierde geplaatste Duitser: 6-3 4-6 2-6 6-4 6-7 (3).

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Alcaraz gaat voor derde Grand Slam-titel, Zverev won nog nooit

Alcaraz (21) kan zijn derde grandslamtitel veroveren, na zijn eindzeges op de US Open in 2022 en Wimbledon in 2023. Zverev (27) was nog nooit de beste op een grand slam. In 2020 verloor hij de finale van de US Open.

Alexander Zverev verslaat Casper Ruud en kijkt uit naar finale Roland Garros: 'Ben nu geen kind meer' Alexander Zverev is doorgedrongen tot de finale van Roland Garros 2024 door Casper Ruud in vier sets te verslaan: 2-6 6-2 6-4 6-2, De Duitser, in de derde ronde te sterk voor Tallon Griekspoor, was de afgelopen drie jaar halvefinalist bij het graveltoernooi in Parijs.

Iga Swiatek wint weer in vrouwenfinale

Bij de vrouwen was het een eenzijdige finale. Iga Swiatek stond slechts drie games af tegen de Italiaan Jasmine Paolini: 6-2 6-1. De Poolse nummer één van de wereld onderstreepte nogmaals haar macht in de tenniswereld. Zeker op gravel is ze onverslaanbaar. De zege in Parijs betekende de derde Roland Garros-titel op rij voor de Poolse tennistopper.

Toptennissters nemen het ervan na Roland Garros: 'Dit had ik even nodig' Met de overtuigende eindzege van Iga Swiatek op Roland Garros zit het tweede grand slam toernooi van het jaar erop. En dus is er voor veel toptennissters even een moment van rust. Ze zoeken vrijwel allemaal de zon op.

ATP-ranking van Zverev en Alcaraz

