LIVE Roland Garros | Tallon Griekspoor is het na geweldig begin tegen helemaal kwijt tegen Alexander Zverev

Tallon Griekspoor speelt zaterdagmiddag een van zijn belangrijkste tennispartijen uit zijn loopbaan. De Nederlander staat in de derde ronde van Roland Garros en begon geweldig tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Volg hieronder alle ontwikkelingen van het duel in Parijs.

Griekspoor is het ineens helemaal kwijt

De ene set is de andere niet in het tennis, dat blijkt maar weer. Griekspoor begon geweldig en won set één, verloor nipt de tweede set en is het in de derde set helemaal kwiijt. Door enorm veel onnodige fouten van de Nederlander komt Zverev niet in de problemen. De Duitser pakt set drie met 6-2. Griekspoor is zijn voorsprong kwijt en moet flink aan de bak.

Opvallend is ook dat de fysiotherapeut Griekspoor even onder handen neemt. Zijn benen worden gemasseerd. Hopelijk is het niet al te ernstig en kan onze landgenoot gewoon door om aan de vierde set te beginnen.

Zverev slaat terug in tweede set

De tweede set gaat niet naar Griekspoor, maar naar Zverev. Dat zorgt zichtbaar voor wat opluchting bij de Duitser, die steeds vaker een antwoord heeft op de tactiek van Griekspoor. De Nederlander is ook steeds vaker op wat kleine foutjes te betrappen. Zverev wint met 6-4 en zorgt voor een 1-1 stand in sets, maar Griekspoor is nog altijd volop in de race voor een stuntzege.

De set gaat naar Griekspoor!

Wát een sterk begin van de Nederlander. Hij legt de zwakke plekken van Zverev goed bloot en deelt de eerste serieuze tik uit. De eerste set gaat in 6-3 naar Griekspoor. Is er een stunt in de maak?

Uitstekend begin van Tallon Griekspoor

De Nederlander begint voortvarend aan de wedstrijd tegen Zverev. Griekspoor weet de Duitser al meteen te breken tijdens de eerste servicebeurt van Zverev. Hij leidt met 5-2 in de eerste set en lijkt hard op weg naar de winst in de eerste set.

Derde ronde

Griekspoor en Zverev treffen elkaar in de derde ronde van Roland Garros. Griekspoor, nummer 25 van de wereld, rekende eerder op Roland Garros af met de Amerikaan McDonald en de Italiaan Darderi. Zverev versloeg in de eerste ronde gravelkoning Rafael Nadal en de Belg David Goffin.

Beste resultaat Griekspoor tijdens Grand Slam

Mocht Griekspoor winnen, dan boekt hij zijn beste resultaat uit zijn loopbaan op een grandslamtoernooi. Nog nooit reikte hij verder dan de derde ronde, dat gebeurde in 2023 tijdens Australian Open. Op Roland Garros sneuvelde hij in 2022 en 2023 in de tweede ronde.