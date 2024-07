Novak Djokovic lacht om vraag over 'hete' tegenstander Carlos Alcaraz: 'Het was inderdaad heet'

Na afloop van de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaroz mocht de verliezend finalist het publiek nog even te woord staan. De Serviër reageerde verbaasd op de vraag die hij kreeg over zijn Spaanse tegenstander.

"Hoe was het om tegen zo'n hete en getalenteerde tegenstander te spelen?", was de vraag van een interviewster na afloop van de finale. Door het woord 'hot' barstte het publiek in Londen in lachen uit. "Ik bedoel, hij was on fire", verbeterde ze zich.

"Het was inderdaad erg heet vandaag", antwoordde Djokovic lachend op de vraag. Daarvoor ontving hij een luid applaus van het publiek.

"Carlos heeft geweldig gespeeld", vervolgt de Serviër dan serieus. "Hij had alles vandaag. Absoluut de verdiende winnaar." Alleen maar lof voor de titelhouder dus. "En hij is pas 21 jaar oud. We gaan nog veel meer van hem zien. Dat weet ik zeker."

Djokovic sprak ook zijn familie nog emotioneel toe. "Ik krijg elk jaar tranen in mijn ogen als ik naar ze kijk bij de afsluiting van dit toernooi." Toch maakt hij het publiek vervolgens weer aan het lachen. Hij wil zijn zoontje behoeden voor een tenniscarrière. "Er zijn nog veel mooiere dingen in het leven. Maar als je het echt wil, dan zal ik je steunen."

Toen Alcaraz aan het woord kwam werd het ook nog even heet onder zijn voeten. Als Spanjaard moet je in Londen toch oppassen met wat je zegt. Hij liet daarom maar even in het midden wat hij dacht dat de uitslag zou worden. "Het wordt een moeilijke wedstrijd denk ik. Ik ga kijken en we gaan zien wie de winnaar wordt. Ik heb in ieder geval mijn werk gedaan."

Alcaraz was inderdaad 'on fire' hij speelde sterk en won de eerste sets beide met 6-2. Alcaraz moest machteloos toekijken. De wedstrijd werd in de derde set beslist met een tiebreak.