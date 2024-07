Stralende prinses Kate Middleton krijgt staande ovatie op Wimbledon, ook andere beroemdheden trekken de aandacht

Celebrities genoeg, bij de finale van Wimbledon. Terwijl Carlos Alcaraz en Novak Djokovic een showtje verzorgden op de tennisbaan, viel er ook genoeg te spotten in het publiek.

De hoofdrol was voor Kate Middleton. De Britse prinses werd eerder dit jaar gediagnostiseerd met kanker en verscheen nu voor de tweede keer weer in het openbaar. Zij ontving een luid applaus. Prinses Kate is dan ook de 'beschermvrouwe' van All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon.

Zij was daar samen met haar 9-jarige dochter Charlotte. Ze kwamen een halfuur voor aanvang van de wedstrijd aan en ontmoetten vooraf nog verschillende tennissers, onder wie de Britse Emma Raducanu.

Nog meer celebrities

De bekende acteur Tom Cruise was ook aanwezig op Wimbledon, evenals Julia Roberts en Zendaya. Voor een andere acteur, Benedict Cumberbatch, was het een 'thuiswedstrijd'. Waar de eerste drie acteurs uit de Verenigde Staten komen, daar is Cumberbatch geboren in Londen. Wimbledon is een wijk in Londen.

Verder verscheen ook Reece James bij de grandslamfinale. Hij komt ook uit Londen en is voetballer voor Chelsea, dat ook in de Engelse hoofdstad gevestigd is. De 24-jarige Engelsman is verdediger bij Chelsea en haalde net de EK-selectie van Engeland niet. Zondagavond speelt Engeland de eindstrijd van het EK tegen Spanje.

Hij was niet de enige voetballer, want ook Jack Grealish maakte zijn opwachting tussen de celebrities. Grealish haalde ook net de definitieve selectie van het Engelse elftal niet. Hij is aanvaller van Manchester City en geboren in Birmingham.

Carlos Alcaraz prolongeerde uiteindelijk zijn titel op Wimbledon. In de finale versloeg hij zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in drie sets (6-2, 6-2 en 7-6).