Carlos Alcaraz prolongeert titel op Wimbledon, Novak Djokovic kijkt in finale machteloos toe

Carlos Alcaraz heeft ten koste van Novak Djokovic de eindzege op Wimbledon gepakt. Net als in 2023 won de jonge Spanjaard van de grote meester, die de grand slam in Engeland zeven keer op zijn naam schreef.

De eerste set in Londen werd met gemak gewonnen door Alcaraz tegen een ingetogen Djokovic. Het werd 6-2 in games.

Aan het begin van de tweede set leek Djokovic machteloos tegen zijn Spaanse tegenstander. Hij kwam 2-0 achter in games, maar leek zich daarna even te herpakken. Hij trok twee games naar zich toe, waarna Alcaraz toch weer de overhand nam. Ook de tweede set won de nummer drie van de wereld met 6-2.

In de derde set pakt Djokovic de eerste game. Het publiek gaat massaal achter hem staan om hem terug te laten komen in de wedstrijd. De Serviër kon meer weerstand bieden en kwam op 4-3-voorsprong. Die kon hij niet lang behouden. Het werd 6-6 en dus werd de wedstrijd beslist met een tiebreak (6-4).

Weg naar finale

Alcaraz schakelde onderweg naar de finale een paar grote namen uit. In de halve finale moest Daniil Medvedev eraan geloven, een ronde eerder vloog Tommy Paul eruit door toedoen van Alcaraz, de nummer drie van de wereld. De 21-jarige tennisser won eerder ook van Ugo Humbert, Frances Tiafoe, Aleksandar Vukic en Mark Lajal.

De 37-jarige Djokovic versloeg Lorenzo Musetti in de halve finale en won de ronde ervoor van Alex De Minaur. Daarvoor schakelde hij Holger Rune, Alexei Popyrin, Jacob Fearnley en Vit Kopriva uit. Djokovic won Wimbledon voor het laatst in 2022, de toen 19-jarige Alcaraz kwam toen tot de vierde ronde.

Novak Djokovic

De Serviër hoopt zondagmiddag de mederecordhouder van Wimbledon te worden. Momenteel heeft Roger Federer met acht titels het record op zijn naam staan.

De nummer twee van de wereld was eerder dit toernooi niet te spreken over het publiek van Wimbledon. In de wedstrijd tegen Rune was het publiek op de hand van de Noor, terwijl het Runes naam scandeerde. Djokovic vond dat de supporters tegen hem waren en sprak ze toe: "Ik ben op vijandigere plekken geweest, dus dit doet me niks."

Gedoe om de brace

Djokovic droeg tijdens Wimbledon telkens een brace om zijn knie, ook in de finale. De kledingvoorschriften van het klassieke toernooi zijn dat elke tennisser wit draagt. Maar er waren geen witte braces beschikbaar, dus droeg de nummer twee van de wereld een grijze. Omdat het om de gezondheid van Djokovic ging, werd het goedgekeurd.