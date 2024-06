Ontketende Milos Raonic slaat recordaantal aces: 'Iets heel speciaals'

Milos Raonic heeft zich de recordboeken van het tennis ingeslagen. Het servicekanon liet zijn allerbeste kwaliteit zien op het iconische grastoernooi Queen's. De Canadees sloeg maar liefst 47 (!) aces in de eerste ronde tegen Cam Norrie.

Nooit eerder sloeg een tennisser zoveel aces in een best-of-threewedstrijd. Het vorige record stond op naam van de Kroaat Ivo Karlovic. Karlovic kwam in 2015 in het Duitse Halle tot een krankzinnig aantal van 45. Daar ging Raonic maandag dus nog overheen.

Zege met een gouden randje

Raonic pakte dus niet alleen het record, maar ook de zege. Dat maakt het stukje geschiedenis nog net even wat fraaier voor de Canadees. Raonic won met 6-7 (3) 6-3 7-6 (9) van Norrie. "Mijn service is altijd mijn belangrijkste schot geweest. Dit record is iets speciaals, iets betekenisvols", zei hij na afloop.

"Ik ben blij dat het gepaard gaat met een overwinning, want misschien zou ik me anders of wat zuurder voelen als ik zoveel 'gratis' punten zou krijgen en de wedstrijd zou verliezen. Dus over het algemeen iets heel positiefs en een leuke statistiek om trots op te zijn", aldus Raonic. "Als ik mijn service niet had gehad, zou mijn carrière er heel anders uitzien, dus daar ben ik erg dankbaar voor. En ik probeer ook de rest eromheen een beetje beter te maken."

Tennistalent

De inmiddels 33-jarige Raonic gold lang als the next big thing na Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal, alleen door blessures maakte hij het nooit echt waar. Verder dan een finaleplaats op Wimbledon 2016 kwam hij niet.