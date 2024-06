Tennisser Terence Atmane is een derde van prijzengeld kwijt aan boete na raken toeschouwer: 'Was een soort blackout'

Terence Atmane wordt toch bestraft voor de bal die hij op Roland Garros uit woede wegsloeg. Het gele ding bezeerde een vrouw in het publiek. Aanvankelijk kwam de Fransman weg met een alleen een waarschuwing.

De 22-jarige speler had het in de eerste ronde van het graveltoernooi in Parijs lastig tegen Sebastian Ofner. Atmane verloor de partij in vijf sets. Nadat Atmane uit frustratie de bal wegmepte, wilde Ofner dat zijn tegenstander gediskwalificeerd zou worden. Een heel gekke gedachte is dat niet, want in het tennis gelden er strenge regels. Vloeken, ballen wegslaan, rackets breken, ruzie maken: het wordt allemaal niet getolereerd.

Boete

Inmiddels heeft de organisatie van het toernooi besloten dat er ook een boete wordt opgelegd. Atmane moet 25.000 euro aftikken. Dat is ongeveer een derde van zijn prijzengeld na zijn exit in de openingsronde. Atmane heeft op social media zijn excuus aangeboren. Hij schreef dat zijn racket een gebroken snaar had, wat weer invloed had op de koers van de bal.

"Ik had naar de vrouw moeten gaan om mijn excuus aan te bieden", aldus Atmane. "Maar ik was zo geschokt door mijn eigen actie dat ik dat verzuimde. Het was een soort blackout, mijn hersenen schakelden zichzelf uit."

Excuus

Hij gaat diep door het stof. Het is ook niet niks om op het belangrijkste toernooi dat er voor Franse spelers bestaat op deze manier in het nieuws te komen. "Het was niet mijn bedoeling, vergeef me voor mijn emotionele uitbarsting. Ik wil ook nog persoonlijk mijn excuus geven aan de vrouw."

Bekijk hieronder een reconstructie van Tennis Channel van de situatie:

"...so please forgive me for my emotional outburst and, above all, I'd like to apologize personally to the lady."



Terence Atmane issues apology after hitting a fan with a ball during his first round match.#TheBreakTC | #RolandGarros pic.twitter.com/wU0aXxa1k4 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 28, 2024