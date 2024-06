Titelverdedigster Iga Swiatek verslaat Coco Gauff en is de eerste finaliste van Roland Garros

Iga Swiatek is erin geslaagd om wederom de finale van Roland Garros te halen. De Amerikaanse Coco Gauff werd door de 23-jarige nummer één van de wereld verslagen in twee sets: 6-2 6-4. De Poolse Swiatek speelt in de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en Mirra Andreeva uit Rusland.

Het is voor de derde keer op rij dat de Poolse titlelverdedigster de finale van het graveltoernooi in Parijs bereikte. Swiatek begon zeer scherp aan de partij en brak meteen de servicegame van haar tegenstander. Bij een 3-1 stand in de set ging het opnieuw mis voor Gauff en moest ze voor de tweede keer haar service inleveren. Swiatek serveerde met een 5-2 stand voor de set en had aan één setpoint genoeg.

Breaks over en weer

In de tweede set lukte het Gauff in de vierde game voor het eerst om te breken. Ze had er echter weinig aan, want ze leverde meteen haar eigen servicebeurt in. Swiatek maakte er 3-3 van en vervolgens ook meteen 4-3 door de Amerikaanse weer te breken. Op haar vierde matchpoint maakte ze het af.

Nieuwe nummer twee van de wereld

Ondanks het feit dat Gauff voor de elfde keer van Swiatek heeft verloren, kan ze positief terugkijken op de afgelopen weken in Parijs. De titelhoudster van de US Open maakt een sterk seizoen door, waarin ze al de halve finale van de Australian Open behaalde. Bovendien gaat Gauff met haar goede optreden Aryna Sabelenka voorbij op de wereldranglijst, waardoor ze de nieuwe nummer twee van de wereld is. Wel heeft ze een flinke achterstand op de duidelijke nummer één: Swiatek.