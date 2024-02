Toptennisster Emma Raducanu heeft de grootste lol: 'Er zit een kat op de baan'

Emma Raducanu kon haar lach moeilijk inhouden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ons Jabeur. Een kat 'bestormde' het veld nog voordat er een bal geslagen was in de tweede ronde van de Abu Dhabi Open. Het lachen zou haar snel vergaan, Jabeur zette de wedstrijd volledig naar haar hand.

De wedstrijd werd woensdag gespeeld en zou bepalen wie er naar de laatste acht gaat op het toernooi in Abu Dhabi. De Tunesische Jabeur maakte snel werk van haar Engelse tegenstander (4-1, 6-6). Het meest opvallende moment kwam al voordat de wedstrijd begon, toen Raducanu werd afgeleid door een kleine veldbestormer. "We hebben een kat op het veld", riep de commentator.

"There's a cat!" 👉🤣



Emma Raducanu spotting a cat is so wholesome 🥰pic.twitter.com/MMUisNaSrN — Sky Sports (@SkySports) February 8, 2024

'Moeilijke tegenstander'

De kat werd snel van de baan verwijderd waarna de wedstrijd kon beginnen. Raducanu legde haar tegenstander het vuur aan de schenen, maar over de hele match was ze geen partij voor Jabeur. "Het was een zware wedstrijd", zei ze achteraf. "Ons is een moeilijke tegenstander, dit wil ik gewoon snel vergeten."

“Ze is een fantastische tegenstander die het je ontzettend moeilijk maakt op de baan. Ze verdedigt hartstikke goed, dat is iets waar ik zelf aan moet gaan werken.” Raducanu hoopt volgende week terugkeren op de Qatar Open in Doha.

Ons Jabeur, die als zesde geplaatst is op de wereldranglijst, schoof door naar de volgende ronde. Ze werd vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Beatriz Haddad Maia.