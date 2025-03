Toptennisser in tranen na 'nieuwe mijlpaal' op emotionele dag: 'Die muur had ik nog nooit doorbroken'

Zizou Bergs heeft zaterdag een knappe prestatie neergezet op de Miami Open. De Belgische toptennisser boekte zijn grootste overwinning ooit en was na afloop in tranen. "Het is een emotionele dag voor me."

Bergs, de nummer 53 op de wereldranglijst, versloeg de Rus Andrey Rublev, nummer 9 van de wereld, met 7-5, 6-4 in de tweede ronde van het toernooi. Het was de eerste keer ooit dat hij van een toptienspeler won en ook de derde ronde op een Masters 1.000-toernooi kon bereiken.

Nederlandse tennisster (25) moet in Miami meteen koffers pakken, maar wel met flink veel prijzengeld In twee weken tijd bijna 60.000 dollar verdienen met drie potjes tennis is niet verkeerd. Toch is het voor de Nederlandse tennisster Suzan Lamens een doekje voor het bloeden. De 25-jarige vloog er woensdag al in de eerste ronde uit tijdens de Miami Open.

Nieuwe mijlpaal

“Ik was er nog nooit in geslaagd om die muur te doorbreken”, zei Bergs, die zijn overwinning na afloop beschrijft als een 'nieuwe mijlpaal'. “Ik had al vaak verloren tegen spelers uit de top 20 en de top 10, waarbij ik meestal ook een set pakte. Nu is het eindelijk gelukt.”

Het smaakt naar meer voor de 25-jarige. “Ik ben heel benieuwd waar dit me gaat brengen, want ik heb de afgelopen maanden enorme vooruitgang geboekt. Ik hoop dat ik deze ingeslagen weg kan blijven volgen en hoger op de wereldranglijst kan komen.”

Stralende vriendin Mathieu van der Poel deelt emotionele beelden na winst in Milaan-San Remo Mathieu van der Poel boekte zaterdag bij Milaan-San Remo 'een van zijn mooiste zeges ooit' en vierde dat natuurlijk met zijn vriendin. Nadat hij als eerste over de finish kwam, vloog hij Roxanne Bertels direct in haar armen. Dat leverde mooie beelden op.

Emotionele dag

“Eerlijk gezegd weet ik op dit moment niet wat ik moet denken”, vervolgde hij met tranen in zijn ogen. “Het is een emotionele dag voor me, want het is exact twee jaar geleden dat mijn opa is overleden. Ik was toen ook in Miami en verloor met 6-7 in de derde set van Thanasi Kokkinakis. Ik hoorde het nieuws toen ik terugkwam in de kleedkamer.”

“Nu, met het soort tennis dat ik heb gespeeld, is het gewoon fantastisch', vindt de Belg. "Ik heb lang op een grote overwinning gewacht, vooral op een toernooi als een Masters 1.000."

"It's a very emotional win for me." 😢



Amazing moment - and emotions - from @ZizouBergs at #MiamiOpen pic.twitter.com/2EbZ83b4mr — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2025

In de derde ronde van het toernooi neemt Bergs het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De partij tegen de nummer 35 van de wereld vindt op maandag plaats.