Woedende toptennissers gaan vlak na elkaar volledig door het lint tijdens belangrijk toernooi

Lang niet iedereen zal de wedstrijd tussen Arthur Fils en Frances Tiafoe hebben gevolgd, maar de twee toptennissers zijn toch onderwerp van gesprek na hun wedstrijd in Miami. Niet alleen vanwege het vertoonde spel, maar vanwege hun gedrag tijdens de partij.

De Fransman Fils en de Amerikaan Tiafoe maakten er maandag een spannende driesetter van tijdens het Tennistoernooi van Miami. In de Verenigde Staten trok Fils aan het langste eind, maar gemakkelijk ging het zeker niet. Dat zorgde bij de Fransman in de tweede set voor een woede-uitbarsting.

Hij had op dat moment namelijk twee matchpoints verspeeld en dat zorgde voor frustratie. Het slachtoffer? Zijn tennisracket. De twintigjarige Fransman smeet zijn materiaal boos op de grond. Het kostte hem een waarschuwing van de umpire. De tweede set ging, nadat hij de eerste had gewonnen, uiteindelijk naar zijn Amerikaanse concurrent.

Die herhaalde het 'kunstje' niet veel later. Hij verspeelde een voorsprong in de beslissende derde set en kon niet verkroppen dat hij ineens met 5-2 achter stond. Ook zijn racket sneuvelde uit frustratie. Uiteindelijk hielp het wel, want hij sleepte er nog een zenuwslopend slot uit.

Een beslissende tiebreak bij 6-6 bracht het publiek nog op de banken. Uiteindelijk trok Fils de zevende en beslissende game met 13-11 naar zich toe.

Na afloop was Fils bijzonder blij, maar vertelde hij ook - min of meer - waarom hij gefrustreerd raakte na het verliezen van de tweede set. Hij had het namelijk enorm zwaar. "In de derde set had ik kramp en kon ik mijn ritme niet meer vinden. Mijn service waas matig en ik kon nie tmeer springen, dus probeerde ik maar te ontspannen en zo snel en zo hard mogelijk te tennissen. Op de een of andere manier lukte het."

De frustratiemomenten waren uiteindelijk snel vergeten bij de winnaar, die ook nog mooie woorden voor zijn tegenstander over had. "Frances is een hell of a champion. Het is de eerste keer dat we tegen elkaar spelen, maar ik hoop dat we nog meer mooie duels kunnen uitvechten."