Zoon van Argentijnse voetballegende breekt door in andere sport

Oud-voetballer Jorge Burruchaga is een legende in de Argentijnse voetbalgeschiedenis. Maar zijn zoon Roman Andres blinkt tegenwoordig uit in een andere sport. Hij maakt indruk op het masterstoernooi in Rome.

Roman Andres is namelijk professioneel tennisser. De 23-jarige maakt deze week zijn debuut op een masterstoernooi en heeft de eerste ronde al doorstaan. Burruchaga won met 6-2, 6-3 van de Italiaanse Lorenzo Sonego, de nummer 44 van de wereld.

WK-finale

Burruchaga staat zelf op plek 135 op de wereldranglijst. Hij moet nog een reputatie opbouwen in de sportwereld. Iets wat zijn vader jaren geleden al deed. Hij maakte het winnende doelpunt in de finale van het WK in 1986 tegen West-Duitsland.

In minuut 84 van de wedstrijd maakte hij het 3-2, op aangeven van teamgenoot Diego Maradona. De inmiddels 62-jarige Burruchaga speelde vier jaar later ook het WK in Italië, de finale vond toen plaats op de thuisbasis van het masterstoernooi van Rome.

Advies

Daar beleeft zijn zoon nu zijn doorbraak in de tenniswereld. Roman Andres speelde vroeger ook voetbal, maar daar lag niet zijn passie. Hij is wel blij met de ervaring van zijn vader als topsporter. "Hij geeft me veel advies", vertelt de tennisser. "Hij begrijpt mijn problemen ook. De emoties, piekmomenten en dalen."

Tallon Griekspoor

Nederlander Tallon Griekspoor heeft ook de tweede ronde van het masterstoernooi bereikt. Met het bereiken van de tweede ronde in Rome zijn Griekspoor en Burruchaga in ieder geval al verzekerd van 30.895 euro aan prijzengeld. Dat bedrag loopt in de rondes daarna alleen maar harder op.

In de tweede ronde treft Griekspoor de Fransman Arthur Fils, de nummer 14 van de wereld. Op het Masters-toernooi in Monte Carlo vorige maand verloor de Nederlander nog van hem in de eerste ronde.