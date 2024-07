Conor McGregor deelt subtiele hint naar UFC-terugkeer na blessure en uitgesteld gevecht

Conor McGregor heeft zijn fans met een cryptisch bericht via Instagram weer hoop gebracht. De Ier deelde via X de tekst 'Comeback loading', wat zou kunnen doelen op een nieuwe datum voor zijn UFC-terugkeer.

McGregor is op dit moment aan het herstellen van een gebroken teen, waardoor hij niet kan vechten. Door het bericht hopen fans echter dat zijn herstel voorspoedig gaat. Wanneer McGregor weer de kooi in zal stappen is nog niet bekend, want bij zijn X-bericht deelt hij geen datum of locatie voor zijn terugkeer. Op een officiële datum zal het dus nog altijd wachten zijn voor zijn fans.

Comeback loading… ⚡️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 11, 2024

Uitgesteld gevecht

Na UFC 300 maakte vechtersbaas Dana White alle McGregor-fans blij met het bericht dat The Notorious op 29 juni terug zou keren in de kooi. Hij zou het dan opnemen tegen Michael Chandler. Echter brak McGregor twee weken voor het gevecht zijn teen, waardoor de partij werd uitgesteld tot nader orde. De hoofdpartij van UFC 303 op 29 juni werd daardoor Alex Pereira tegen Jiri Prochazka 2. Eerstgenoemde won die partij met een brute knockout.

Michael Chandler

Sinds bekend werd dat het gevecht tussen Chandler en McGregor is uitgesteld, is eerstgenoemde bijzonder actief op social media. Zo liet de Amerikaan weten dat hij een titelpartij tegen Islam Makhachev heeft geweigerd. Ook besloot Chandler Nate Diaz uit te dagen, die onlangs zijn bokswedstrijd van Jorge Masvidal won. Echter Iron Michael Chandler altijd wachten op het gevecht met McGregor, omdat hij daar simpelweg het allermeest mee zal verdienen.

Reacties

De reacties onder de post van McGregor zijn nogal wisselend. Sommige fans wensen hem veel succes en weten zeker dat hij weer kampioen kan gaan worden. Andere fans nemen het hem kwalijk dat hij slechts twee weken voor UFC 303 zijn gevecht afblies. Veel mensen hadden daardoor al kaarten gekocht. 'Ik koop pas een dag van tevoren kaarten als het wordt aangekondigd', luidt een van de reacties onder het X-bericht van de Ierse superster.