Deontay Wilder keihard tegen de grond geslagen, vreemde knock-out lijkt meteen einde carrière

Voormalig wereldkampioen zwaargewicht Deontay Wilder heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden. De 38-jarige Amerikaan had het bijzonder lastig tegen Zhilei Zhang en in de vijfde rond werd hij definitief tegen de grond geslagen.

Wilder was tussen 2015 en 2020 de best zwaargewicht bij boksbond WBC. Hij staat bekend om zijn ongekend harde stoten en won vrijwel al zijn wedstrijden op knock-out. Tegen Zhilei Zhang zat dat er niet in. Sterker nog, in de vijfde ronde was het na twee rake klappen gedaan met de Amerikaan. Hij kwam nog wel overeind, maar de scheidsrechter had genoeg gezien.

Zhilei Zhang FINISHED Deontay Wilder in SPECTACULAR FASHION!! 💥 🇨🇳 😤 pic.twitter.com/UoHSnNUXiO — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) June 2, 2024

Vooraf werd al druk gespeculeerd dat de partij de laatste zou zijn in de imposante loopbaan van Wilder. Van zijn laatste vijf partijen verloor hij er vier.

Merkwaardige actie

De knock-out zorgt achteraf voor de nodige discussie. Want wat doet Wilder nou precies tussen die twee laatste klappen? Hij draait zich met zijn rug naar zijn tegenstander, laat zijn dekking helemaal zakken en lijkt iets naar de scheidsrechter te roepen. Het antwoord zal hij vermoedelijk niet gehoord hebben, omdat Zhang zijn kans schoon zag en uithaalde.