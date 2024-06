Rico Verhoeven heeft bijzondere ontmoeting met Mike Tyson in Amsterdam: bokslegende begint nieuw avontuur in Nederland

Er vond vrijdag een bijzondere ontmoeting plaats in Amsterdam. Daar troffen Rico Verhoeven en Mike Tyson elkaar. De twee grootheden in de vechtsport kwamen samen omdat Tyson een nieuwe winkel opende in de Nederlandse hoofdstad.

In de Oude Spiegelstraat, een bekende straat in Amsterdam, was Tyson aanwezig vanwege zijn nieuwe winkel Tyson Brandstore 2.0. Er worden onder meer petjes en hoodies verkocht en de winkel lijkt behoorlijk gericht op de hordes toeristen die altijd in Amsterdam zijn. Dan is het natuurlijk wel handig als de legende zelf even een kijkje komt nemen.

Niet alleen Tyson was bij de opening. Ook Rico Verhoeven kwam langs. De grootste kickbokser van Nederland deelt zaterdag vol trots een foto met Tyson op zijn Instagram Story. De waardering lijkt overigens geheel wederzijds, want vrijdag was Verhoeven ook op het Instagramkanaal van Tyson te zien. De Nederlander toonde Tyson wat beelden en de Amerikaan leek het allemaal te kunnen waarderen.

'Niet praten over Jake Paul en gezondheid'

Voor de aanwezige pers was het natuurlijk een uitgelezen kans om Tyson ook nog te vragen naar zijn gevecht met Jake Paul. Hij zou deze zomer vechten tegen de vriend van Jutta Leerdam, maar vanwege gezondheidsklachten van de 57-jarige Tyson werd het duel verplaatst. Vragen over Paul of de klachten van Tyson waren volgens Het Parool verboden door het management van Tyson.

Mike Tyson in Amsterdam

Het is niet de eerste keer dat Tyson in Amsterdam te vinden is. Hij heeft al vaker laten weten het enorm naar zijn zin te hebben in de stad. In 2023 opende hij zelfs een coffeeshop in de stad. Tyson is een veelgebruiker van cannabis en blowde al veelvuldig toen hij jaren geleden succesvol was als bokser.