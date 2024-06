Bezopen Tyson Fury kopt stoeptegel na avondje uit

Tyson Fury lijkt nog niet bezig te zijn met de rematch tegen de Oekraïner Oleksandr Usyk. 'The Gypsy King' verloor onlangs in Saoedi-Arabië na een jurybeslissing, waardoor Usyk de onbetwist wereldkampioen zwaargewicht werd. Afgelopen weekeinde werd hij dronken uit een nachtclub getild en kopte hij een stoeptegel.

Pas op 21 december stapt Fury opnieuw de ring in met Usyk voor een rematch. De Brit had een clausule in zijn contract, dat er een rematch kwam zodra hij verloor. Dat gebeurde en dus spraken Fury en Usyk direct na de partij af om opnieuw tegen elkaar te vechten. Fury heeft er nog een half jaar voor om zich voor te bereiden, dus liet hij zich even lekker gaan in een nachtclub.

Tyson Fury en Oleksandr Usyk nog dit jaar weer tegenover elkaar: datum rematch bekend Oleksandr Usyk bleek halverwege mei te sterk voor Tyson Fury en is nu de titelhouder bij alle boksbonden. Meteen werd duidelijk dat er een rematch zou komen tussen de twee zwaargewichten en die datum is nu bekend.

Eruit getild

Fury, van wie bekend is dat hij een alcoholische versnapering niet gauw zal laten staan in zijn boksloze weken, had uiteindelijk net iets te veel op. Het lukte hem dan ook niet om zelfstandig de Nowhere Lounge Bar in Morecambe te verlaten, zo is te zien op beelden. Even later duikelt Fury voorover het voetpad op.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7 — Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024

"Hij had er een paar te veel en voelde zich ook niet zo lekker", zei een persoon dicht bij Fury tegen The Sun. De Brit had blijkbaar ook al een jaar niet gedronken. "Op de been voor de 10 tellen", reageert iemand onder de video van een zwalkende Fury. "Dat zijn een paar dappere bewakers", schrijft een ander.

Woorden waargemaakt

In principe heeft Fury waargemaakt wat hij na het gevecht met Fury riep. "We hebben elkaar twaalf ronden lang uitgescholden en afgeranseld. Nu ga ik naar huis, naar mijn vrouw Paris en de zeven kinderen. Om te ontspannen in Morecambe, gezellig te eten, pints te drinken en tijd vrij te maken voor het gezin en het gewone leven", vertelde hij destijds. Maar dat werden iets te veel pintjes.