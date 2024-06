Kroatië moet vrezen voor uitschakeling op EK voetbal na late goal Albanië

Albanië heeft in extremis een punt gepakt tegen Kroatië op het EK voetbal. Kroatië maakte een 1-0 achterstand goed, maar kreeg diep in de blessuretijd nog de 2-2 om de oren. Daardoor moeten Luka Modric en co serieus vrezen voor een vroege uitschakeling in Groep B.

Na de keiharde nederlaag van Kroatië tegen Spanje (3-0), besloot de bondscoach om oude rot Ivan Perisic weer op te stellen. Hij werd als linksback neergezet tegen Albanië. Borna Sosa, de linksback van Ajax, moest het dus weer doen met een plek op de bank. Teamgenoot Josip Sutalo stond wel weer aan de aftrap.

Met Sutalo en Perisic in de verdediging kreeg Kroatië alsnog vroeg een tegendoelpunt. Albanië maakte na elf minuten de openingstreffer, via Qazim Laci. De Albanezen kwamen tegen Italië zelfs binnen de minuut op voorsprong, maar verloren uiteindelijk met 2-1.

Doelpunt Albanië🚨!



11' Qazim Laçi



Kroatië 0-1 Albanië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/Hq1jst3BeW#EURO2024 pic.twitter.com/Ci0xxrNlBa — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 19, 2024

Op jacht naar de derde plek

Beide ploegen begonnen dus met nul punten aan deze wedstrijd en moesten dus vol voor de zege gaan. Er is minimaal een derde plek in de groep nodig, aangezien de vier beste nummers drie ook doorgaan op dit EK voetbal.

Ommekeer in enkele minuten

Albanië hield de voorsprong de gehele eerste helft vast. In de tweede helft kreeg Sutalo dé kans op de gelijkmaker, maar hij miste op 3,37 meter van het doel. Uiteindelijk lukte het Kroatië pas in de 75e minuut om de 1-1 te maken: Andrej Kramaric scoorde, en dat op zijn verjaardag.

Doelpunt Kroatië🚨!



74' Andrej Kramarić



Kroatië 1-1 Albanië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/Hq1jst3BeW#EURO2024 pic.twitter.com/rI15cqJb9Q — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 19, 2024

En een minuut later was het alwéér raak. Scheidsrechter Danny Makkelie zag opeens hoe Kroatië het helemaal omdraaide: de 21-jarige Luka Susic werd de gevierde manl. Wát een moment voor de jonge middenvelder, die zijn land zo aan een driepunter hielp op het EK. Toch blijft de teller van Susic voorlopig op nul staan, want het doelpunt kwam op naam van Albanië-verdediger Klaus Gjasula.

Een paar minuten voor tijd kwam toch Sosa nog in het veld. Hij verving Perisic in de 84e minuut. De Ajacied hield samen met zijn collega Sutalo niet de nul in de resterende minuten. Het was namelijk Gjasula die diep in de blessuretijd ook in het goede doel scoorde: 2-2.

