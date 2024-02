Ajax-eSporter pakt wereldkampioenschap FC24 door doelpunt in allerlaatste seconden

Ajax heeft voor het eerst het wereldkampioenschap FC24 gewonnen voor eSporters. Paulo Henrique Chaves - met de gamertag PHzin - won in de finale met 6-5 van RB Leipzig.

Chaves won in die finale van de welbekende Anders Vejrgang. De jonge Deen staat bekend om zijn foutloze streaks in de Weekend League (FUT Champions) op de afgelopen FIFA-edities. Hij keek enorm beteuterd toen Chaves hem in de finale versloeg. De Braziliaan maakte de 6-5 in de blessuretijd van de virtuele wedstrijd.

Het is de eerste keer dat Ajax een mondiale prijs pakt in de eSports-wereld. Op 30 maart kan Ajax een nieuwe prijs paken. PHzin speelt dan samen met Levi de Weert de finale van de eDivisie, de virtuele Eredivisie.