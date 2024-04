Ajax-talenten bouwen feestje in de kleedkamer: André Hazes uit volle borst meegezongen

Het is erg onrustig bij Ajax, maar in Amsterdam konden ze deze week ook een succesje vieren. De talenten van Ajax onder 17 wonnen de Future Cup en dat zorgde na afloop voor mooie beelden uit de kleedkamer.

De jonkies uit de hoofdstad vierden de titel uiteraard met een klein feestje. In de kleedkamer zongen de spelers 'Bloed, Zweet en Tranen' van de Amsterdamse zanger André Hazes uit volle borst mee.

Ajax won maandag de finale van de Future Cup van FK Partizan. Tegen de Servische talenten werd het op Sportpark De Toekomst 2-1, dankzij goals van Jinairo Johnson en Sean Steur. In de slotfase maakte Partizan-verdediger Lazar Radosavljevic het nog even spannend, maar uiteindelijk trok Ajax voor eigen publiek aan het langste eind. Eerder in het toernooi rekende de ploeg van Michael Lamey af met onder meer Paris Saint-Germain, dat na een strafschoppenserie werd verslagen.

Ajax wint Future Cup na spannende finale tegen FK Partizan Ajax onder 17 heeft maandag de Future Cup gewonnen. Op Sportpark De Toekomst speelden internationale jeugdteams een toernooi tegen elkaar. Na een aantal spannende wedstrijden trok Ajax aan het langste eind.

Maandag was het dus feest in Amsterdam, een dag later is de stemming volledig omgeslagen. Dinsdagochtend maakte de club bekend dat algemeen directeur Alex Kroes, die pas net begonnen was bij de club, alweer geschorst is. Ajax heeft aanwijzingen dat Kroes aandelen heeft gekocht toen hij al wist dat hij aangesteld zou worden als directeur. De nummer vijf van de Eredivisie wil daarom de samenwerking met de algemeen directeur per direct beëindigen.