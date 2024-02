Amateurclub weken geschorst nadat speler fluit uit mond scheidsrechter (16) slaat

De Brabantse amateurclub Maaskantse Boys heeft van de KNVB een pittige straf gekregen. Het eerste elftal mag twee weken geen wedstrijden spelen na een incident met een zestienjarige scheidsrechter.

Bij een wedstrijd op 18 februari ging het fout toen de pas zestienjarige scheidsrechter de speler een rode kaart wilde geven. "Toen ik de rode kaart uit mijn zak pakte, sloeg hij richting mijn fluit. Die viel uit mijn mond", citeerde het Brabants Dagblad na de wedstrijd de scheidsrechter. De club speelt trouwens niet in het dorp Maaskantje, bekend van de film New Kids, maar in Maren-Kessel.

De wedstrijd werd met een kwartier te gaan gestaakt en de KNVB heeft besloten dat het team twee weken geen wedstrijden mag spelen. Afgelopen weekend ging het duel met SV Olland al niet door en ook komend weekend komt het team niet in actie. De KNVB legt tegen de krant uit waarom de straf is uitgedeeld: "Sinds dit seizoen leggen we deze maatregel op aan teams als er een incident met een scheidsrechter is. Het is bedoeld om scheidsrechters te beschermen."

Straf speler nog onbekend

De KNVB doet nog altijd onderzoek naar de aanval van de speler op de scheidsrechter, maar heeft nog geen beslissing genomen over de straf. De kans is groot dat het geen kleine straf zal worden. De speler gaat die hoe dan ook accepteren volgens de krant.

Turkije

De fluit uit de mond van een scheidsrechter slaan, is iets waar ze in Turkije alleen maar om kunnen lachen. Daar sloeg Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca in december de scheidsrechter tegen de vlakte. Koca trad even later af en werd voor het leven geschorst.