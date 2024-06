Argentinië begint de Copa América met een eenvoudige zege op Canada

Titelverdediger Argentinië is de Copa América begonnen met een overwinning op Canada. Het duel in Atlanta eindigde voor ruim 70.000 toeschouwers in 2-0 dankzij doelpunten van Julián Álvarez en invaller Lautaro Martínez. Bij de tweede treffer was sterspeler Lionel Messi de aangever.

De Argentijnse voetballers, regerend wereldkampioen, nemen het in het tweede duel op tegen Chili. Peru is de derde tegenstander in de groepsfase.

Assist Messi

Álvarez, normaal uitkomend voor Manchester City, opende in de 49e minuut de score. Kort voor tijd zette Messi Martínez vrij voor de Canadese doelman Maxime Crépeau, waarna de Inter-aanvaller het duel besliste: 2-0.

Argentinië

Voor de Argentijnen is de Copa América een speciaal toernooi. Het land van routinier Lionel Messi won de laatste editie van het Amerikaanse toernooi en pakte daarna ook nog de WK-titel in Qatar. De Argentijnen spelen ook nog tegen Peru en Chili. Voor Angel di Maria is het toernooi om de Copa América zijn laatste dans. Hij stopt na deze wedstrijden als international van de Argentijnen.

Canada

Voor Canada begon de Copa América dus met een zure appel. De nieuwe bondscoach Jesse March wist daardoor voor de derde wedstrijd op rij niet te winnen. De laatste duels waren wel tegen grootmachten Argentinië, Nederland en Frankrijk. Tegen laatstgenoemde werd verrassend genoeg nog wel doelpuntloos gelijk gespeeld. Tegen Oranje gingen de Canadezen met 2-0 het schip in.