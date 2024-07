Beeldschone Nederlandse vriendin bezorgt Jude Bellingham kopzorgen voor clash met Oranje

Nederland zal vanavond Jude Bellingham goed in de gaten moeten houden tijdens de halve finale van het EK. De Engelse sterspeler was het afgelopen seizoen ijzersterk bij Real Madrid en redde Engeland eerder dit toernooi al van uitschakeling. Waar hij er altijd alles aan doet om te winnen, kan hij vanavond weleens sympathie hebben voor de tegenstander. De reden daarvoor? Zijn vriendin.

Bellingham is namelijk sinds enige tijd samen met model Laura Celia Valk. Daar ligt een kans voor Nederland, want met Valk hebben we een spion in het Engelse kamp. De 25-jarige influencer komt tenslotte uit Nederland en wie weet kan zij haar charmes wel in de strijd gooien om wat geheimen te ontfutselen.

Nederland speelt woensdagavond in de halve finales van het EK tegen Engeland. Bellingham, die vier jaar jonger is dan Valk, zal dan waarschijnlijk ook aan de aftrap staan. Hij is tenslotte onomstreden na zijn geweldige seizoen bij Real Madrid, waarmee hij de Spaanse titel en de Champions League won.

Dit zijn de veelbesproken vriendinnen (WAG's) van de voetballers van Engeland, met ook Nederlands model in de schijnwerpers Het draait deze weken op het EK vooral om de voetballers op het veld, maar de mannen krijgen vaak support van hun vrouwen op de tribune. Zo ook bij Engeland, dat vanavond Nederland treft in de halve finales van het EK. Wij hebben op een rijtje gezet welke vrouw bij welke Engelse voetballer hoort. Maak kennis met de WAG's van onze aankomende tegenstander.

Op de bank?

Op dit EK scoorde hij tweemaal. Zijn doelpunt tegen Slowakije in de achtste finales was cruciaal. Engeland dreigde uitgeschakeld te worden, maar dankzij een omhaal van Bellingham in de 95e minuut werd het op de valreep verlengen en daarin won de ploeg van Gareth Southgate alsnog. Daarna werd ook Zwitserland na strafschoppen verslagen en dus is het woensdag de volgende tegenstander van Oranje.

Mocht de aanvallende middenvelder woensdag zijn derde doelpunt van dit toernooi maken, dan kan hij weleens een ruzie met zijn vriendin riskeren. Het is de vraag of zij het hem in dank afneemt als Nederland uit het toernooi vliegt door de inspanningen van haar vriend. Wat dat betreft kan Bellingham misschien maar beter niet zijn best doen, zodat hij niet bang hoeft te zijn om op de bank te moeten slapen.

Twijfels over relatie

Overigens zijn er ook twijfels over de echtheid van de relatie. De twee zijn namelijk nooit samen gespot. Het gerucht gaat zelfs dat de vermeende relatie door het merk waar Valk modellenwerk voor doet en Real Madrid, de club van Bellingham, gebruikt wordt als een marketingstunt.

'Relatie Jude Bellingham met Nederlands model is stunt en kan miljoenen opleveren' In Britse media werd de afgelopen periode veel geschreven over de relatie van Jude Bellingham met Nederlands model Laura Celia Valk. Maar zijn de twee wel echt samen? Volgens Daily Mail is er sprake van een publiciteitsstunt. Bellingham is er voorlopig nog bij op het EK. Met Engeland staat de vedette in de halve finales.

Nederland - Engeland

Valk is in tegenstelling tot de andere partners van het Engelse elftal nog niet gespot op de tribunes tijdens dit EK. Mocht ze dat woensdag tijdens Nederland - Engeland wel zijn dan is het spannend in welk shirt ze daar zal zitten. Kiest ze voor het Oranje van haar 'eigen' Nederland of draagt een shirt van haar vriend?

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.