Bizarre bekerwinst FC Porto: Jerry St. Juste scoort voor Sporting CP en krijgt even later rood

FC Porto heeft zondagavond de beker gewonnen ten koste van Sporting CP. Beide ploegen scoorden een keer in de reguliere speeltijd, waarin Sporting het na een halfuur zonder Jeremiah St. Juste moest doen. De Nederlander werd met rood van het veld gestuurd. In de verlenging volgden wederom een rode kaart en een penalty.

St. Juste kopte Sporting CP op voorsprong. De Nederlandse verdediger zorgde na een kleine twintig minuten voor de 1-0 tegen FC Porto. Tien minuten later kreeg St. Juste overigens een direct rode kaart voorgeschoteld. Een paar minuten daarvoor had Evanilson al de gelijkmaker gemaakt namens FC Porto.

Penalty

FC Porto kon de wedstrijd niet over de streep trekken binnen negentig minuten en dus werd het verlengen. In de 97e minuut kreeg Porto een penalty, waarna Porto-trainer Sergio Conceiçao ook een rode kaart kreeg. Hij is tevens de vader van Francisco Conceiçao, de buitenspeler die wordt gehuurd van Ajax. De snelle Portugees gaat na dit seizoen definitief (terug) naar Porto.

In de 100e minuut werd de penalty dan eindelijk genomen. Het was Mehdi Taremi die Porto op voorsprong zette: 2-1. Overigens leek het er even op dat Diogo Pinto, 19-jarige doelman van Sporting, rood kreeg bij de penalty, maar die beslissing werd teruggedraaid.

In de verlenging werden ook nog vijf gele kaarten uitgedeeld, naast de acht kaarten die al in de reguliere speeltijd gegeven waren. Drie aan de kant van Porto, voor Francisci Conceiçao, Evanilson en Otávio. Twee voor Sporting, daar kregen Morten Hjulmand en Paulinho een waarschuwing.