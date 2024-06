Bizarre reis brengt Nederlandse voetbalsters (20) in nationaal elftal van Indonesië: 'Onwerkelijk'

Estella Loupatty (20) en Noa Leatomu (20) zijn binnenkort mogelijk international van Indonesië. De twee speelsters werden onlangs benaderd door de Indonesische voetbalbond en zijn nu in Jakarta om later een oefenwedstrijd tegen Hongkong te spelen. "Hier zeg je geen nee tegen", zegt Estella Loupatty tegen Sportnieuws.nl.

Loupatty en Leatomu werden benaderd via Instagram met de vraag of ze ervoor open stonden om uit te komen voor het Indonesische vrouwenelftal. Noa Leatomu legt uit hoe het balletje is gaan rollen: "Eerst werden we door grote sportmedia uit Indonesië getagd onder berichten van PSSI, de Indonesische voetbalbond. En daarna nam de bond contact met ons op en volgden uiteindelijk gesprekken met de bondscoach", aldus de speelster van KRC Genk.

Noa Leatomu (links) en Estella Loupatty (rechts).

'Hier zeg je geen nee tegen'

Loupatty twijfelde in eerste instantie wel of het serieus was, maar was al snel overtuigd. "Het werd razendsnel duidelijk dat we met echte mensen te maken hadden. Toen vroegen we natuurlijk om meer informatie en spraken we met verschillende mensen. Daarna was de beslissing snel genomen", zegt de oud-speelster van Telstar, die het hele proces als 'heel bijzonder' ervaarde. "Het is toch wel bijzonder om op die manier in contact met deze mensen te komen, maar zo gaat dat in Indonesië. Tegen zo'n kans zeg je geen nee."

Droom om international te zijn

Zowel Loupatty als Leatomu hoopten als jonge meisjes op een carrière als Oranje Leeuwin. Toch kiezen ze nu voor Indonesië. Beide meiden in koor: "Natuurlijk droomden we van Oranje, maar dit is ook een droom." Loupatty: "Op een gegeven moment raakte Oranje uit beeld, dus toen dacht ik wel: 'Stel ik word gevraagd voor Indonesië, hoe gaaf zou dat zijn'. Echt wel een droom."

Leatomu stemt in met de woorden van Loupatty. "Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik überhaupt hoopte om in een nationaal elftal te spelen. Of het nu Indonesië of Nederland zou worden, dat maakte me nog niet eens zoveel uit. Ik voel me persoonlijk ook gewoon heel erg verbonden met Indonesië, dus ik vond het wel heel speciaal dat ze mij hebben benaderd", aldus Leatomu.

Aangekomen in Jakarta

Na de gesprekken volgde al gauw meer informatie en een vliegticket naar Jakarta. Inmiddels zijn ze aangekomen in Indonesië. "Het was allemaal heel snel en onverwachts. We kregen één dag voordat we moesten vliegen het ticket, dus toen was het gelijk inpakken en gaan. Het is allemaal een beetje onwerkelijk, maar prachtig om mee te maken", aldus Loupatty.

Eenmaal aangekomen in Jakarta wordt de droom pas echt werkelijkheid. Ze verblijven in een vijfsterrenhotel en alles wordt vergoed door de Indonesisch voetbalbond. In Indonesië is het nieuws niet onopgemerkt gebleven. "Voetbal is hier heel erg groot. Na twee dagen ontploften onze accounts op Instagram en op straat willen allemaal kinderen met ons op de foto. Het voelt echt alsof we een voorbeeld voor de kinderen hier kunnen zijn. Dat vind ik wel heel erg mooi."

Focus op voetballen

Achter de schermen moet er nog het één en ander worden geregeld voor de naturalisatie, maar de meiden focussen zich op het voetballen. Te beginnen met twee trainingen per dag onder leiding van Satoru Mochizuki, de coach van succesvolle Japanse vrouwenelftal. Voormalig Inter-eigenaar Eric Tohrir is de bondsvoorzitter. "We willen samen Indonesië naar een hoger niveau brengen en daarom worden er steeds meer Europese meiden uitgenodigd met Indonesisch bloed. Het niveau is best aardig en wordt steeds beter", zei Loupatty.

Loupatty en Leatomu zijn de eerste twee meiden die de oversteek hebben gemaakt, maar op korte termijn zullen er meer volgen. Naar verwachting zullen er nog drie Nederlandse meiden aansluiten bij Indonesië. "Ons gezamenlijk doel is om als land beter te worden om ons vervolgens te kwalificeren voor de Asian Cup 2026", sluit het duo samen af.

Eerste wedstrijd voor Indonesië

Van 11 tot en met 14 juli spelen Loupatty en Leatomu hun eerste interland voor Indonesië. Dan nemen ze het in een oefenwedstrijd op tegen het nationale vrouwenelftal van Hongkong. In officiële wedstrijden mogen de meiden nog niet uitkomen voor Indonesië, maar daar wordt hard aan gewerkt. Na definitieve naturalisatie mogen ze ook officieel uitkomen voor Indonesië.