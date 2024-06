Oranje-internationals 'vliegen uit' op rustdag EK: Joey Veerman geniet van familie, veel spelers zoeken verkoeling

Het Nederlands elftal komt volgende week dinsdag pas weer in actie op het EK tegen Roemenië, dus heeft bondscoach Ronald Koeman een rust- en familiedag ingelast. Daarvan werd goed gebruik gemaakt door de internationals. Veel spelers namen een duik, terwijl anderen genoten van de aanwezigheid van familie.

Justin Bijlow sprong even na de lunch als eerste het zwembad van het hotel in. Daarna volgden ook ok Mark Flekken, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee. Ook in Wolfsburg is het warm, zo'n 28 graden.

Als Nederland zondag had moeten spelen, was er om 12.00 uur getraind. Nu traint Koeman nog vier keer voor het duel met de Roemenen, op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.

Familietijd voor Veerman

Joey Veerman was ondertussen druk bezig met zijn vriendin Chantalle Schilder en zoontje Frenkie. Dat zal hem goed doen na een teleurstellende wedstrijd tegen Oostenrijk, waarbij hij al na 35 minuten werd gewisseld. Veerman bleef, met zijn kind onder zijn arm, net als Tijjani Reijnders op het terras in de buurt van het Ritz-Carlton-hotel zitten.

Aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké liepen even verderop door de Designer Outlets Wolfsburg, net als onder anderen Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Beide Ajax-aanvallers wachten dit EK nog op hun eerste speelminuten. Brobbey was woensdag wel een keer trefzeker in de met 6-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen de amateurs van TSV Havelse.

Golfen ook populair

De bondscoach zelf stond op de green, samen met onder anderen Cody Gakpo en Denzel Dumfries. Ook KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong was aanwezig bij golfclub Boldecker Land.

'Makkelijke' kant van het EK-schema

Nederland verloor dinsdag verrassend en terecht van Oostenrijk, waardoor het derde werd in Groep D. Er werd rekening gehouden met een sterke tegenstander in de achtste finales, maar door de uitslagen in andere poules werd het 'slechts' Roemenië. Oranje zit ook in de makkelijkere kant van het schema en ontloopt tot een eventuele finale in ieder geval Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Portugal.

Toch moet Nederland er niet te makkelijk over denken, stelt verslaggever Rick Kraaijeveld vanuit Duitsland. 'Onderschatting ligt al gauw op de loer, iets wat helemaal niet meer passend is na het duel met Oostenrijk.'

