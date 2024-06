Bom onder EK: scheidsrechters missen mogelijk belangrijk hulpmiddel

Een centimetertje wel of niet buitenspel. Dat is door een sensor in de bal op het EK precies te zien. Die sensor weet namelijk het precieze moment wanneer een bal is getrapt, cruciaal om te zien of een speler wel of niet buitenspel staat. Maar toch is het niet zeker of ze die technologie in Duitsland mogen gebruiken.

Dat komt omdat het Nederlandse bedrijf Ballinno, dat het buitenspelsysteem uitvond, de UEFA en technologiefabrikant Kinexon voor de rechter sleept. Zij zijn van mening dat de Europese voetbalbond en Kinexon geen toestemming hebben gekregen om het systeem te gebruiken. De zaak wordt maandag behandeld bij het zogeheten Unified Patent Court in Hamburg, dat gaat over Europese octrooien.

Geen hulp voor de VAR?

Rien Broekstra verdedigt de zaak namens Ballinno. Hij verwacht dat er maandag ook al een uitspraak komt. In het slechtste geval mag de UEFA het buitenspelsysteem niet gebruiken tijdens het EK, dat op 14 juni begint. Het systeem werd op het WK van 2022 ook gebruikt, alleen toen kon Ballinno de zaak niet aanvechten.

Peter Borst, die het systeem in 2007 samen met twee ingenieurs uitvond, reageerde bij NU op de zaak. Volgens Ballinno hebben de UEFA en Kinexon de technologie gebruikt zonder toestemming. Als volwassenen de zaak oplossen zit er niet in volgens Borst. "Tot nu toe waren Kinexon en de UEFA niet bereid om samen te werken of zelfs maar te praten."

'Procederen de enige optie'

"Misschien dachten ze dat we te klein zijn om het aan te durven de UEFA voor de rechter te slepen. Maar wij zijn trots op onze uitvinding en zullen niet werkeloos toezien hoe anderen het gebruiken zonder onze toestemming. Procederen is de enige optie om onze uitvinding te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik."

Danny Makkelie is de enige Nederlandse scheidsrechter die actief is op het EK in Duitsland. Ook zijn er landgenoten van hem actief in andere rollen. Serdar Gözübüyük en Johan Balder als vierde officials en Pol van Boekel en Rob Dieperink als videoscheidsrechters. Zij kunnen dus mogelijk niet gebruik maken van het buitenspelsysteem.