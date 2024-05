Club Brugge met één punt verschil kampioen in België na geweldige reeks

Club Brugge is de kampioen van België. Zondagavond werd het 0-0 tegen stadsgenoot Cercle Brugge, wat op voorhand genoeg was voor de landstitel. Het is de negentiende titel voor Club. Alleen Anderlecht (34) heeft meer kampioenschappen in België.

In de speciale kampioenspoule was Club Brugge onverslaanbaar. Het won zeven wedstrijden en speelde voor deze zondag twee keer gelijk. Daarmee had de club een voorsprong opgebouwd van drie punten op achtervolgers Union Sint-Gilles en Anderlecht. Een gelijkspel was dus genoeg.

Club heeft normaal de beschikking over de Nederlandse linksback Bjorn Meijer, maar de 21-jarige Jong Oranje-international is geopereerd aan zijn knie. Het is nog niet bekend wanneer hij terugkeert op de velden.

Veel beter doelsaldo

Bij een nederlaag zou de landstitel hoogstwaarschijnlijk niet naar Club Brugge gaan. De club heeft dan wel een veel beter doelsaldo dan Union en Anderlecht, dat is niet waar het om gaat in België. Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken naar de reguliere competitie, waar Union en Anderlecht boven Brugge zijn geëindigd.

Union deed wat het moest doen en won met 1-0 van KRC Genk, Anderlecht verloor zelfs op bezoek bij Royal Antwerp: 2-1. Voor Antwerp, met de Nederlandse trainer Mark van Bommel en de spelers Gyrano Kerk, Vincent Janssen en Owen Wijndal, was het pas het zesde punt in de kampioenspoule.

🫶 | Mark van Bommel kon het niet droog houden. 🥹🏟️ #ANTAND pic.twitter.com/dPo5UWVOxM — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 26, 2024

Oefenpotje in Nederland

Club Brugge speelt op 13 juli een oefenwedstrijd tegen de kampioen van Nederland, PSV. De voorbereiding van de Eindhovenaren begint op 1 juli.