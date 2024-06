Clubicoon Jamie Vardy (37) weet van geen ophouden en speelt nog een jaar bij Leicester City

Jamie Vardy gaat nog een extra jaartje door als spits van Leicester City. De Engelsman heeft op zijn 37e een nieuw contract tot de zomer van 2025 getekend bij zijn geliefde club.

Vardy was afgelopen seizoen weer van levensbelang in het promotieseizoen van Leicester City. Door de twintig goals die de routinier wist te maken, kwamen The Foxes na een jaar in het Championship direct terug op het hoogste niveau van Engeland. Dat wil Vardy klaarblijkelijk niet missen, want hij heeft een nieuw contract getekend. De spits blijft tot de zomer van 2025 bij de club waar hij al twaalf jaar lang onder contract staat. In totaal staat de 37-jarige spits op 190 goals in 464 wedstrijden voor de club.

'Voel me fitter dan ooit'

Na de promotie van Leicester vertelde Vardy dat hij geen moment heeft getwijfeld over zijn contractverlenging. "Luister, ik ben nog niet klaar om te stoppen. De benen voelen prima aan en ik voel me fitter dan ooit, dus we zien wel wat er gebeurt." Na de aankondiging van Leicester City zelf is de kogel dan ook door de kerk. De club van Vardy promoveerde net als Southampton en Ipswich Town naar de Premier League afgelopen seizoen. De routinier is inmiddels ook al een tijd captain van The Foxes.