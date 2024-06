Conflict doet Daley Blind nog altijd pijn, 'maar ik ben niet meer boos op Van der Sar'

Zijn vertrek bij Ajax zit Daley Blind nog altijd niet lekker. De linkspoot van Girona en Oranje stapte na een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder eind 2022 over naar Bayern München. Schreuder is al lang en breed weer vertrokken, net als vrijwel iedereen die het in die tijd voor het zeggen had bij de Amsterdammers. De clubliefde van Blind is er nog altijd

"Ik moest weg bij Ajax", zegt de 34-jarige Blind in Helden Magazine. "Dat was een heel moeilijke tijd en ik had het heel graag anders gezien. Ik had graag mijn carrière bij Ajax afgesloten. Ook voor mijn vrouw was het geen makkelijke tijd, ik was thuis vaak niet te genieten."

Bayern München

"Ik kon transfervrij naar Bayern, naar een topclub", aldus Blind, die in Duitsland onder meer Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch trof. "Het was ook een soort opluchting voor mij dat die Nederlandse jongens in München zaten en ik het mede door hen heel erg naar mijn zin heb gehad. Het was een bijzondere ervaring."

Blind speelde weinig bij Bayern, maar de ploeg werd wel landskampioen. Reden voor een feestje? "Ik heb er op een heel andere manier van genoten dan ik nu bij Girona doe, of bij Ajax of Manchester heb gedaan. Een titel winnen is altijd leuk, maar ik was wel de minst uitbundige van de selectie, denk ik."

Na een half jaar bij München, stapte Blind over naar Girona. De club presteerde het afgelopen seizoen boven alle verwachtingen en eindigde met Blind in de basis als nummer drie in La Liga. Hij heeft het dan ook goed naar zijn zin in Spanje, maar Amsterdam blijft trekken.

Terug naar Ajax

Op de vraag of hij denkt dat een rentree naar de club waar hij van jongs af aan speelde mogelijk is, zegt Blind: "Ik hoop het. Spelen voor Ajax was van jongs af aan mijn droom en mijn droom was ook om daar mijn carrière af te sluiten. Het is nog steeds een droom om ooit nog een keer het Ajax-shirt aan te trekken. Of dat realistisch is, moeten we zien. Zolang ik nog fit ben en speel, waarom niet?"

Erg voor de hand liggend is een terugkeer momenteel niet. Blind verlengde zijn contract bij Girona onlangs tot de zomer van 2026. Op het moment dat zijn contract afloopt, is hij 36 jaar en heeft hij er zeventien seizoenen betaald voetbal opzitten.

Edwin van der Sar

Blinds vader Danny, zelf in de jaren '90 aanvoerder van het succesvolle Ajax zei over het conflict dat de betrokkenen gewoon een goede fles wijn open hadden moeten trekken met elkaar. Dan was het conflict zo opgelost en dan had Daley nooit weg gehoeven bij Ajax.

De 106-voudig international kan zich daar wel in vinden: "We zijn volwassen kerels en dan moet je ook op die manier met elkaar omgaan. Met een fles wijn kun je er dan wel uitkomen, lijkt me. Dus ik deel zijn woorden wel."

Of hij toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar nog weleens heeft gesproken? "Heel kort. Ik was boos, nu ben ik misschien meer teleurgesteld in hem en de anderen die er op dat moment zaten."