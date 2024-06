Deze spelers van Nederland maakten nog geen minuten op het EK voetbal

Bondscoach Ronald Koeman heeft een duidelijk beeld over zijn opstelling. In de eerste EK-wedstrijden van Nederland gebruikte hij veelal dezelfde wissels. Daarom zijn er nog negen spelers van Oranje zonder speelminuten. Welke zijn dat?

Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Memphis Depay en Cody Gakpo zijn eigenlijk altijd zeker van hun basisplek. Daar hoort normaal gesproken ook Denzel Dumfries bij als rechtsback, als hij geen last heeft van zijn lies. De andere twee posities werden tot nog toe ingevuld door twee van deze vier namen: Joey Veerman, Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen.

En dan de invallers. Vaste invaller is Wout Weghorst, die continu pakweg twintig minuten voor tijd wordt ingezet om een doelpunt te forceren. Hij leverde al een goal en een assist af. Verder komt Georginio Wijnaldum ook altijd wel in de ploeg. Lutsharel Geertruida begon tegen Oostenrijk in de basis, Micky van de Ven viel in.

Nederlanders zonder speelminuten op EK voetbal

Er blijven dus nog redelijk wat spelers over zonder minuten. Allereerst twee keepers: Justin Bijlow en Mark Flekken zagen Verbruggen al vier tegengoals krijgen, maar hoeven vooralsnog niet te rekenen op de plek onder de lat.

De 'beste' speler zonder minuten op het EK is Matthijs de Ligt, die een marktwaarde heeft van 65 miljoen euro. Bondscoach Koeman ziet geen reden om het centrale duo met De Vrij en Van Dijk uit elkaar te halen.

Linksbacks Daley Blind en Ian Maatsen hoefden ook nog niet op minuten te rekenen. Maatsen werd later opgeroepen wegens het wegvallen van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong en kon volgens Koeman ook als middenvelder worden ingezet.

Want een extra middenvelder kon hij wel gebruiken, was vooraf zijn gedachte. Maar ook Ryan Gravenberch heeft nog geen minuut gevoetbald. Koeman brengt altijd Wijnaldum in, maar de middenvelder van Liverpool bleek nog niet nodig. En dat terwijl Veerman al tweemaal enorm tegenviel.

Voorin kiest Koeman vooralsnog ook voor dezelfde formule. Door het beginnen met Memphis en het inbrengen van Weghorst blijven spitsen Joshua Zirkzee en Brian Brobbey nog altijd zonder minuten. Het is de vraag of er wel ruimte voor hen komt, omdat Koeman sowieso blijft vasthouden aan Memphis. De rol van Weghorst als invaller staat ook buiten kijf. Het zou nog een mogelijkheid zijn om Memphis als valse spits op te stellen, zodat er ruimte komt voor Zirkzee of Brobbey.

Last but not least is Steven Bergwijn. De buitenspeler van Ajax is de derde keuze achter Cody Gakpo op links, omdat Memphis ook nog naar de linkerkant kan uitzakken. En op de rechterflank vechten Simons, Frimpong en Malen om een plekje.

