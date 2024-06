Didier Deschamps toont zich opvallend positief na gelijkspel Frankrijk: 'Voorbereiding goed verlopen'

Frankrijk speelde zondag doelpuntloos gelijk tegen Canada, maar bondscoach Didier Deschamps was niet ontevreden. Er kwam veel kritiek op zijn elftal, maar volgens de trainer is de voorbereiding goed verlopen.

Na de wedstrijd tegen Canada reageerde Deschamps content. "We zijn nu tien dagen samen en de voorbereiding is goed verlopen, daarbij kijk ik ook naar de energie en de teamgeest in de groep. We hebben ook te maken gehad met spelers die door verplichtingen pas later konden aansluiten en jongens die nog niet helemaal fit waren." Frankrijk treft over een week Oostenrijk tijdens de eerste wedstrijd van het EK. Daarna spelen de Fransen tegen het Nederlands elftal, om vervolgens de groepsfase af te sluiten met een krachtmeting tegen Polen.

Niet fitte spelers

Voor Deschamps was het vooral een dingetje dat twee van zijn belangrijke spelers geblesseerd waren. Adrien Rabiot en Aurélien Tchouaméni zitten nog altijd in de lappenmand. "De wedstrijd tegen Canada was een belangrijke test voor ons en het bleek voor ons ook een wake-up call richting het EK. We hebben spelers die in verschillende stadia van fysieke fitheid zitten. Rabiot en Tchouaméni zijn nog niet helemaal fit. We hebben nog een aantal dagen om toe te werken naar onze eerste EK-wedstrijd." De wedstrijd tussen Canada en Frankrijk eindigde in 0-0.

Kylian Mbappé

Wie ook ontbrak bij de Fransen tegen Canada, was Kylian Mbappé. De aanvaller moest door knieklachten aan de kant blijven, maar Deschamps gaf ook geen update over de aanvaller. Het is daarom nog niet bekend of hij fit genoeg is voor het EK. In Franse media wordt al gesproken over dat Frankrijk het niet kan zonder de steraanvaller.