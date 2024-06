Zorgen voor Oranje-tegenstander Frankrijk: gelijkspel tegen Canada in aanloop naar EK

Frankrijk kwam zondagavond niet voorbij Canada in de uitzwaaiwedstrijd richting het EK voetbal 2024. Het werd 0-0 in Bordeaux. Nederland - ook tegenstander van Frankrijk op het EK - won op donderdag nog met 4-0 van de Canadezen.

Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga: nagenoeg alle sterren stonden in de basis bij Frankrijk. Kylian Mbappé - die wat pijntjes overhield aan de vorige oefeninterland - was de grote afwezige in de basiself van bondscoach Didier Deschamps.

En dus moest Canada er toch aan gaan, was de gedachte. Het Nederlands elftal won donderdagavond nog met 4-0 van het land van Alphonso Davies. Deze wedstrijd was om die reden extra interessant: Frankrijk zit in dezelfde groep als Oranje op het komende EK voetbal in Duitsland.

David tegen Goliath

Frankrijk kwam maar niet door de Canadese verdediging heen. Toch opvallend, want naast Davies stonden geen heel bijzondere spelers. De enige andere noemenswaardige speler uit de selectie van Canada, is Lille-spits Jonathan David. Die kenden de Fransen dus al.

Het is ook niet zo dat Frankrijk echt grote kansen kreeg. Na 75 minuten voetballen had het team bijvoorbeeld een expected goals van 0,87. Rond die minuut kwam Mbappé - onder een luid applaus van de tribunes - ook in het veld, om mogelijk toch nog wat te forceren. Tegelijkertijd kwam Kingsley Coman in de ploeg voor Dembélé, terwijl Bradley Barcola met de rust al was ingebracht.

Zorgen met het EK in zicht

Maar al die wissels mochten niet baten. Waar Canada vier goals om de oren kreeg van een brutaal Nederlands elftal, daar konden de Fransen niet scoren. Ondertussen kreeg Canada de nodige kansen om zelf te scoren, maar zover kwam het ook niet.

De ploeg van Deschamps - dat een paar dagen terug met 3-0 van Luxemburg won - moet dus nog hard aan de bak in de komende dagen. Op 17 juni wacht de eerste groepswedstrijd op het EK, tegen Oostenrijk. Vier dagen later staat de wedstrijd tegen Oranje op het programma. Frankrijk sluit de groepsfase af tegen Polen op 25 juni.