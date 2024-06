Robin van Persie heeft Memphis Depay 'gepusht en gedreven' om door te gaan bij Oranje

Memphis Depay heeft vanuit Wolfsburg mooie woorden gesproken over Robin van Persie, de ex-spits die tot op heden nog altijd de meeste doelpunten voor Oranje achter zijn naam heeft staan. Memphis heeft nog maar een paar doelpunten nodig om de topscorer aller tijden te worden bij Oranje.

"Van Persie heeft mij gedreven en gepusht om door te gaan en voor dat record te gaan. Op een inspirerende manier", aldus Memphis, die nog slechts zes goals is verwijderd van het record van zijn landgenoot, die zaterdag aan zijn klus als trainer bij sc Heerenveen is begonnen.

Denzel Dumfries lacht om vraag op persconferentie: 'Ik denk dat-ie een vergissing heeft gemaakt' Denzel Dumfries begon de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk als wissel. Volgens bondscoach Ronald Koeman had dat te maken met een liesblessure, maar dat ontkent de Oranje-international op de persconferentie.

Topscorer aller tijden

Het record van Van Persie (50 doelpunten) komt dus dichtbij voor Memphis. De spits staat op 44 treffers. Hij tekende tijdens het huidige EK al voor één doelpunt en hoopt tijdens de achtste finales met Roemenië dinsdag met scherp te schieten. Bij een langer verblijf in Duitsland komt de mijlpaal mogelijk steeds dichterbij. Recordhouder Van Persie gaf aan dat hij hoopt de titel nog even in handen te houden. Dat begrijpt Memphis.

"Logisch, toch?", zei Memphis lachend. "Ik ben er niet op gefocust, maar het komt natuurlijk steeds dichterbij", zei hij daarover. Memphis debuteerde tien jaar geleden bij het Nederlands elftal als jonge jongen, waar Van Persie toen de grote man was. Nu is hij zelf de grote man bij Nederland, waar hij veel veranderingen heeft gezien.

Memphis ziet duidelijke verandering bij Oranje: 'Dat was niet zo toen ik op 20-jarige leeftijd debuteerde' Memphis Depay zit al zeker tien jaar bij het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman geeft al tijden aan dat hij een belangrijke speler is. In de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Oostenrijk viel hij op, omdat hij één van de betere speler was. Ook viel hij binnen Oranje op door de omgang met het verliest tegen Oostenrijk. "A journey is never perfect", stelde hij.

Overstroming van complimenten

En dat hij de grote man is, blijkt ook uit de woorden van teamgenoot Denzel Dumfries. Hij vertelt over de rol van Memphis: "Het spreekt voor zich, ik hoef niet uit te leggen warom hij onmisbaar is voor het Nederlands elftal is. Hij is een van de solide belangrijkste spelers van ons. In zijn creativiteit, doen en laten en zijn manier van zijn. Hij is een voorloper voor ons, binnen de groep is het een fijne jongen om mee te werken. Hij zegt waar het op staat en daarom is hij een voorbeeld voor iedereen in de groep."

Vlak daarvoor sprak Memphis ook over de kwaliteiten van Dumfries, hij vertelt hoe belangrijk óók Dumfries is. "Als je kijkt naar Denzel zijn statistieken alleen al, bij hoeveel goals hij betrokken is als verdediger. Dat zijn alleen statistieken maar dat is in het hedendaags voetbal waar men op wordt beoordeeld. Maar daarbuiten de kwaliteiten van verdedigen, zijn coaching in de groep als persoon zijnde. Daar wil ik er meer van zien, zoals Denzel is. Dat is kort samengevat waarom hij onmisbaar is."

Dit zijn de resultaten van Oranje tegen Roemenië: één eerdere ontmoeting op een EK Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag tegen Roemenië, in de achtste finale van het EK voetbal. Hoe verging het Oranje in eerdere ontmoetingen tegen de Roemenen?

Vooruitblik op Roemenië

Het Nederlands elftal heeft dit EK al een aantal keer de kans gehad om vroeg op voorsprong te komen, maar tot nog toe lukte dit niet. "Ik denk dat wij sowieso lering trekken uit de afgelopen wedstrijden. Hoe wij de eerste wedstrijd op achterstand kwamen, was wat ongemakkelijk. Maar goed, zo'n standaardsituatie hebben we goed geanalyseerd. We hopen snel op voorsprong te komen tegen Roemenië", zei Dumfries.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.