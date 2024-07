Dit is de vrouw van Virgil van Dijk: Rike Nooitgedagt gaf haar eigen carrière op en ontwijkt nu de spotlights

Rike Nooitgedagt is sinds 2017 de echtgenote van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. Vergeleken met andere spelersvrouwen zoekt ze de spotlights maar weinig op. Toch is er genoeg te vertellen over de jeugdliefde van de 32-jarige Liverpool-verdediger.

De twee begonnen met daten voordat Van Dijk was doorgebroken als voetballer. Nooitgedagt, evenals Van Dijk geboren in Breda, werkte destijds als verkoopmedewerker in de mode-industrie. Nadat de voetballer een contract tekende bij Celtic pakte de twee jaar oudere plaatsgenote haar boeltje bij elkaar, gaf ze die job op en verhuisde ze mee naar Schotland.

"Ik hield van mijn werk", verklaarde ze, "maar ik moest het opgeven om mijn man te volgen naar de plekken waar het voetbal hem bracht."

Eerste kind van Virgil van Dijk en Rike Nooitgedagt

In 2014 werd hun eerste kind geboren, een dochter. Rike was uitgerekend voor september, terwijl Van Dijk op dat moment was opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat was een belangrijk moment: hij kon debuteren voor Oranje. Om toch aanwezig te kunnen zijn bij de geboorte, koos het stel voor een ingeleide bevalling. Overigens moest de verdediger uiteindelijk wachten tot okober 2015 voor zijn debuut in Oranje.

Het gezin van Virgil van Dijk

Het gezin werd in 2017, het jaarin waarin ze trouwden, uitgebreid met een tweede dochter: na Nila kwam Jadi. Alhoewel het koppel op zijn privacy is gesteld, en Rike inmiddels haar account op Instagram heeft afgeschermd, speelden de meiden een rol in een campagne van Nike. In de advertentie kwam Van Dijk aan het woord: "Al met al ben ik een gewone gast die van zijn gezin houdt, zoals iedereen. We houden van ontspannen, bijkomen en samen lol maken."

Zo af en toe verschijnt Rike zij aan zij met Van Dijk. Ook online laat ze soms haar genegenheid voor haar befaamde man blijken. Zo schreef ze bij een van hun gezamenlijke kiekjes: "Ik hou niet alleen van je vanwege wie jij bent, maar voor wie ik ben als ik met jou ben."

Huwelijk van Virgil van Dijk en Rike Nooitgedagt

In lijn met hun hang naar privacy maakten ze van hun huwelijk geen grote, openbare show. Sterker nog: volgens Story werd het huwelijk zelfs 'in het geheim' voltrokken. Het roddelblad ontdekte via kadastrale gegevens dat de twee als getrouwd stel een grachtenpand in Amsterdam hadden gekocht.

Ze treedt nooit naar buiten als 'Rike van Dijk', maar gewoon als 'Rike Nooitgedagt'. De theorie van Story daarover: "Rike gebruikt immers nog altijd haar meisjesnaam, hoogstwaarschijnlijk omdat Virgil geen contact heeft met zijn vader en daarom ook niet met diens achternaam op zijn voetbalshirt speelt."

Engelse roddelpers

Voor de Britse roddelpers is het irritant dat er weinig te melden valt over de relatie van Virgil en Rike. Die enkele keer dat Rike wel in het openbaar verschijnt, valt er weinig sappigs te melden. In 2018 besloot Daily Mail ondanks het gebrek aan nieuws dan maar doodleuk te publiceren dat de voetballer en zijn voetbalvrouw aan het shoppen waren in New York.

Virgil van Dijk en zijn gezin © Getty Images

Overspel van Virgil van Dijk

Dat was in elk geval een feitelijk berichtje. Enkele jaren eerder schreef The Sun dat Van Dijk in zijn jaren bij Celtic een affaire had met de Schotse porno-actrice Georgie Lyall. De krant publiceerde een foto waarop de twee samen waren te zien, met als suggestie dat ze elkaar stiekem op een parkeerplek hadden ontmoet. Rike was op dat moment zwanger.

2024

We zien Nooitgedagt zoals gezegd niet vaak voor de camera, maar eerder dit jaar stond ze toch even in de schijnwerpers. Samen met haar man was ze op bezoek bij de Grand Prix van Monaco. Daar bezochten ze Max Verstappen.

Virgil van Dijk en Rike Nooitgedagt bezoeken de GP van Monaco. © Getty Images

EK voetbal

