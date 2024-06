Ronald Koeman heeft de aanvoerders van Oranje op het EK 2024 bekendgemaakt

Virgil van Dijk is de aanvoerder van het Nederlands elftal, dat was al even bekend. Nu heeft bondscoach Ronald Koeman ook de tweede en derde aanvoerder bekendgemaakt. Daley Blind is de aanvoerder tegen Canada, maar behoort niet tot de aanvoerders op het EK.

Blind draagt de band bij het ontbreken van de aanvoerders. Van Dijk zit op de bank, evenals de nieuwe reserveaanvoerder: Nathan Aké. Als beide spelers ontbreken bij Oranje, draagt Frenkie de Jong de aanvoerdersband. Juist die middenvelder zal een twijfelgeval zijn qua fitheid.

Later meer.