Joey Veerman blinkt uit, Cody Gakpo onzichtbaar in De Kuip: dit zijn de rapportcijfers van Oranje

De spelers van Oranje reizen met gemengde gevoelens af naar Duitsland. De uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd met 4-0 gewonnen. Joey Veerman was een van de uitblinkers. Hij krijgt dan ook het hoogste rapportcijfer. Cody Gakpo krijgt het laagste cijfer, hij vervulde een figurantenrol. Maar na de wedstrijd had iedereen het vooral over het afhaken van Frenkie de Jong.

Het sportieve resultaat werd uiteindelijk wel overschaduwd door het slechte nieuws rond Frenkie de Jong. De middenvelder gaat niet mee naar Duitsland. Dankzij een hardnekkige enkelblessure gaat er een dikke streep door zijn EK. Zijn afhaken kwam hard aan bij de spelers van Oranje. "Het is zwaar voor ons", luidde de algemene conclusie.

Ronald Koeman had ten opzichte van de wedstrijd tegen Canada maar liefst negen wissels doorgevoerd. Dat was niet onverwachts, hij had al aangegeven iedereen te willen zien. Teun Koopmeiners zou ook minuten krijgen, op 10, maar raakte in de warming-up geblesseerd. Hij heeft last van zijn lies en het is te hopen dat dit niet te erg is. Niet Georginio Wijnaldum verving hem, maar Jerdy Schouten. Hij speelde - net als bij PSV- naast Joey Veerman.

Top: Joey Veerman

Veerman was veruit de beste op het veld. De spelverdeler van PSV strooide met passes tegen IJsland. In de eerste helft zette hij meermaals Xavi Simons en Memphis Depay in kansrijke posities. De ballen gingen laag over de grond, op korte afstand door de lucht en ook crosspasses zaten in het assortiment. Hij kreeg veel ruimte van de IJslandse spelers en daar maakte hij dankbaar gebruik van.

Bij de 1-0 was zijn bal op Denzel Dumfries geweldig. Op een meter of twintig van de goal krulde hij de bal perfect op het hoofd van Dumfries, die de bal alleen maar terug hoefde aan te raken. Vervolgens kon Xavi Simons de bal binnenwerken. Een assist voor Dumfries dus, maar wat Veerman deed was veel belangrijker.

Flop: Cody Gakpo

Wie een mindere wedstrijd speelde was Cody Gakpo. De linksbuiten was onzichtbaar aan de linkerkant op twee kleine schoten na. Waar hij juist veel baat heeft bij ruimte achter de verdediging, kwam dat er niet uit tegen IJsland. Hij kreeg weinig de bal en zijn individuele acties wilde ditmaal niet zo lukken. De twee kansen die hij kreeg, werkte hij vrij ongelukkig af. Het spel speelde zich ook veelvuldig af in het centrum, wat nadelig was voor Gakpo.

Xavi Simons, die officieel ook aan de buitenkant speelde, kwam meer in het spel door naar binnen te trekken. Hierdoor was er minder ruimte voor Gakpo om dit te doen. Simons had ook een mindere wedstrijd, maar scoorde wel. Wellicht dat Gakpo meer gebaat is bij een hoogstaande linksback als Micky van de Ven om beter uit de verf te komen.

Oranje gaat in ieder geval met een erg goed gevoel naar Duitsland toe. Tweemaal met 4-0 winnen moet een goede boost zijn voor het EK.

Rapportcijfers Oranje

Bart Verbruggen - 6,5

Denzel Dumfries - 6,5

Stefan de Vrij - 6

Virgil van Dijk - 6,5

Nathan Aké - 6

Tijjani Reijnders - 6

Joey Veerman - 7,5

Jerdy Schouten - 6,5

Xavi Simons - 6,5

Memphis Depay - 7

Cody Gakpo - 5

Micky van de Ven - 6

Georginio Wijnaldum - 6

Jeremie Frimpong - (niet lang genoeg gespeeld)

Lutsharel Geertruida - (niet lang genoeg gespeeld)

Donyell Malen - (niet lang genoeg gespeeld)

Wout Weghorst - (niet lang genoeg gespeeld)



Ronald Koeman - 6,5

